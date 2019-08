Die «Orientierung über Berufsbilder» an der Z19 erfolgt durch Lernende an der Messe. Matthias Unseld lobt dieses Engagement: «Das Gewerbe geht direkt zu den Kunden.» Der Zuzwiler ist Rektor am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wattwil. Das Prinzip sei wie bei den Lehrstellenforen: «Lernende geben auf Augenhöhe Auskunft. Das kommt gut an.» Für das Gewerbe und die Industrie seien Anlässe dieser Art eine grosse Chance, Lernende zu finden. «Es ist aber auch eine Chance für die Lehrkräfte, einen Einblick in noch mehr Berufsbilder zu erhalten», sagt Unseld im Hinblick auf die Berufswahlvorbereitung in der Schule. In vielen Berufen zeichne sich ein Nachwuchsmangel ab, wenn regional unterschiedlich. In den 13 am BWT Wattwil vertretenen Berufslehren sei die Zahl neu eintretender Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsgebiet Linthgebiet, Glarus, Toggenburg und Grossregion Wil um fast 100 auf 430 zurückgegangen. 2017 habe die Zahl noch 470, im Jahr 2018 gar 502 betragen. Besonders betroffen seien die Gastro- und die Coiffeurbranche. Auch bei den Elektroinstallateuren sei ein massiver Rückgang zu verzeichnen. Am Spannungsfeld Berufslehre/Matura liege das aber nicht, sagt Matthias Unseld. Das Verhältnis sei in der Ostschweiz über die Jahre ziemlich konstant bei 70 Prozent Berufsschülern zu 30 Prozent Kantischülern. Grosse Veränderungen werde die Digitalisierung bringen: «Von den neu in die Primarschule Eintretenden werden 65 Prozent einen Beruf erlernen, den es heute noch gar nicht gibt», zitiert Unseld eine Studie. (hs)