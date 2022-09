Wil Gespaltene SVP: Die Wiler Ortspartei befürwortet Wil West, die Kantonalpartei stellt sich gegen das Projekt An der Delegiertenversammlung der SVP Kantonalpartei wurde die Nein-Parole für das Wil-West-Projekt gefasst. Die SVP Stadt Wil hingegen empfiehlt ein Ja für das 35-Millionen-Projekt in die Urne zu legen. Was sagt der Präsident der Wiler Partei dazu?

Wil West: Die SVP ist sich nicht einig. Bild: Pablo Rohner

«Es waren sehr emotionale Voten», sagt Andreas Hüssy, Präsident der SVP Stadt Wil über die Delegiertenversammlung der SVP Kantonalpartei vom vergangenen Mittwoch in Flums. «Letztlich ging es nur noch um das Kulturland, das man schützen will.»

Andreas Hüssy, Präsident SVP-Ortspartei Wil. Bild: Josef Bischof

Hüssy spricht über das Projekt Wil West – in der Region seit Jahren immer wieder ein Thema und in den vergangenen Wochen ein Dauerbrenner. Es ist ein Projekt der Kantone Thurgau und St. Gallen und der Mitgliedergemeinden des Vereins «Regio Wil». Auf einem Areal in Sirnach und Münchwilen soll ein moderner Wirtschaftsstandort entstehen. Wertschöpfungsstarke Unternehmen, etwa aus Industrie, Gewerbe und dem Bildungsbereich, sollen sich dort ansiedeln.

Über den Kredit dieses Projekts in der Höhe von 35 Millionen Franken wird am 25. September abgestimmt. FDP und die Mitte sowie die IHK und der Gewerbeverband sprechen sich dafür aus. Ebenso die Mehrheit der SVP-Fraktion im Kantonsrat. In der Aprilsession wurde der Kredit mit 80 Ja- zu 27 Nein-Stimmen gutgeheissen. Vier Kantonsratsmitglieder enthielten sich.

SVP-Wil-Präsident: «Ich bin sehr enttäuscht»

Noch bis vor kurzem hat die SVP gemeinsam mit der FDP und der Mitte intensiv an der Ja-Kampagne gearbeitet. Noch vor wenigen Tagen setzte sich Kantonsrat und Präsident der SVP des Kreises Wil, Bruno Dudli, an der Pressekonferenz für das Projekt ein. Und nun folgt das Nein der Delegierten der SVP Kantonalpartei. Für die SVP Stadt Wil unverständlich. Sie hat deshalb am Donnerstag eine Medienmitteilung versandt und empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Hüssy, der mit weiteren Delegierten der Wiler-Partei am Mittwochabend in Flums war, zeigt sich sehr enttäuscht über den Entscheid der Kantonalpartei. Er sagt:

«Die Verkehrsentlastung, die neuen Arbeitsplätze sowie weitere gute Gründe für das Projekt kamen nur am Rande zur Sprache, es drehte sich alles nur um das Kulturland.»

Er gibt zu bedenken, dass die aktuelle Weltlage mit der allfälligen Knappheit an Lebensmittel-Rohstoffen wohl zu diesem Entscheid führte.

Trotz des Neins der Kantonalpartei glaubt Andreas Hüssy immer daran, dass das Volk Wil West zustimmt. Er sagt: «Es kommt darauf an, wer nun dieses Projekt noch torpediert. Ich glaube jedoch, dass es für ein Ja reichen wird.» Bei einem allfälligen Nein hofft er, dass das Vorhaben nicht gleich sterben wird und andere Möglichkeiten geprüft werden. Es könnte dann halt sein, dass er es nicht mehr erlebe, so der 40-Jährige.

Dass die SVP Stadt Wil eine andere Meinung hat als die Kantonalpartei, ist für Hüssy Demokratie. «Er sagt: Wir sind hier zu Hause, für uns ist das Projekt eine Herzensangelegenheit.»

Reisst das Projekt einen Graben in die Kantonalpartei?

Bruno Dudli, Kantonsrat und Präsident SVP Kreispartei Wil. Bild: PD

Von einem demokratischen Entscheid, der zu akzeptieren sei, spricht auch Bruno Dudli. Er habe sich aktiv und auch an der Delegiertenversammlung für das Projekt eingesetzt. Zur Frage, ob es nach der Ablehnung durch die Kantonalpartei allenfalls zu einem Nein kommen könne, sagt Dudli:

«Die Chancen sind sicher nicht besser als vorher. Es wird sich zeigen, ob sich eine Mehrheit finden lässt.»

Dudli spricht von einem Graben, der sich nun in der Kantonalpartei in dieser Sache auftun könnte: Kreis Wil gegen den Rest der Kantonalpartei.