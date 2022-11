Wil Für die Weiterbearbeitung des Projekts «Neubau Werkhof»: Stadtrat beantragt 900'000 Franken 2024 soll die Wiler Stimmbevölkerung über den Kredit für einen neuen Werkhof abstimmen können. Als Basis für diese Volksabstimmung ist ein «Vorprojekt plus» des Siegerprojekts nötig. Für dessen Ausarbeitung beantragt der Stadtrat dem Parlament, einen Kredit zu bewilligen.

Das Modell des neuen Werkhofs mit dem Silo und dem länglichen Gebäude zwischen St.Gallerstrasse und Wald. Bild: Sabrina Manser

Ende 2027 soll die Stadt Wil über einen neuen Werkhof verfügen. So sieht es die aktuelle Planung vor. Der bestehende Werkhof an der Speerstrasse hat ein Platzproblem. Weil er sehr zentral und in einem dicht bebauten Stadtteil liegt, ist eine Erweiterung nicht möglich. Zudem werden derzeit drei weitere Standorte genutzt, um den Fuhrpark und die Maschinen unterzubringen sowie um Materialien zu lagern.

Vergangenen Juni hat die Stadt das Siegerprojekt für einen Neubau vorgestellt. Mit diesem sollen Werkhof und Stadtgärtnerei unter einem Dach vereint werden. Dadurch entstehen Synergien zwischen den beiden Bereichen und diese können gemeinsam Fahr- und Werkzeuge nutzen, ebenso wie Lager, Büro - und Sozialräume. Für den Neubau hat der Stadtrat den Standort St.Gallerstrasse beim Fürstenlandkreisel im Osten der Stadt ermittelt. Das Gebiet gehört der Stadt. Die Gewächshäuser der Gärtnerei werden beim Friedhof bleiben.

Für Volksabstimmung ist ein «Vorprojekt plus» nötig

Diesen Herbst erfolgt die Überarbeitung des Wettbewerbsprojekts in verschiedenen Workshops mit den Nutzerinnen und Nutzern. Dabei werden nicht nur die Vorgaben bezüglich des Raumprogramms und die baulichen Anforderungen nochmals geprüft, sondern auch die planerischen Rahmenbedingungen und die Gegebenheiten vor Ort durchleuchtet. Dies schreibt der Stadtrat in einem vom 9. November datierten Bericht an das Stadtparlament.

Aufgrund der Investitionshöhe von rund 20 Millionen Franken ist für die Finanzierung des Bauprojekts eine Volksabstimmung notwendig. Die Basis für diese Volksabstimmung bildet das «Vorprojekt plus», also eine Konkretisierung des Projekts. Für dessen Erarbeitung beantragt der Stadtrat einen Kredit in der Höhe von 900'000 Franken, das Stadtparlament kann abschliessend darüber entscheiden. Dieser Betrag entspricht einer bereinigten Offerte des Generalplanerteams.

Das «Vorprojekt plus» soll bis Anfang 2024 vorliegen. Der Zeitplan sieht vor, das Projekt in der ersten Jahreshälfte 2024 zur Abstimmung zu bringen. Damit diese Ziele eingehalten werden können, muss das Stadtparlament möglichst bis zum Ende des 1. Quartals 2023 über den Kredit beraten.

Das Siegerprojekt sieht ein freistehendes Silo sowie einen langen, doppelstöckigen Holzrahmenbau mit zwei Untergeschossen vor. Aufgrund der Lage des neuen Werkhofs verlangte die Stadt im Projektwettbewerb «einen sensiblen Umgang mit der Situierung und Materialisierung des Werkhofs, damit die Ortseinfahrt und damit auch der weitere Verlauf der St.Gallerstrasse eine Aufwertung erfahren».