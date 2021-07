Wil Fördern, ja, aber nicht zur Pflicht machen: So steht der Stadtrat zu J+S-Lagern SVP-Stadtparlamentarier Dominik Egli setzt sich dafür ein, dass die Ski- und Sommerlager an den Wiler Schulen vermehrt unter dem J+S-Label stattfinden. Das hätte unter anderem höhere Bundesbeiträge zur Folge.

Soll ein Lager unter J+S laufen, gehören mindestens zwei Einheiten sportlicher Aktivitäten von insgesamt vier Stunden dazu. Bild: PD

Sie sind Höhepunkte der Schulzeit: die Winter- und Sommerlager. Rund 40 solche Lager finden an den Schulen der Stadt Wil pro Jahr statt – zumindest in normalen Schuljahren ohne Corona-Einschränkungen. In diesem Jahr fand bis zum 10. Mai kein einziges Lager statt.

Finanziert werden die Lager einerseits durch Elternbeiträge, anderseits durch die Stadt. Als dritte mögliche Finanzierungsquelle fliessen Beitrage vom Sportförderungsprogramm «Jugend und Sport» (J+S). Und diese Beiträge sind in den vergangenen Jahren vom Bund massiv erhöht worden. Seit einem Jahr werden J+S-Lager mit 16 Franken pro Teilnehmer unterstützt. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2019.

Nicht nur finanzielle Gründe

SVP-Stadtparlamentarier Dominik Egli Bild: PD

Stadtparlamentarier Dominik Egli (SVP) ist es deshalb ein Anliegen, J+S-Lager an den Wiler Schulen zu fördern. Doch nicht nur die finanziellen Anreize stehen für ihn im Vordergrund. Kinder und Jugendliche würden auch davon profitieren, dass J+S-Leiter Fachwissen in der Vermittlung verschiedener Sportarten mitbringen, sagte Egli im April gegenüber dieser Zeitung.

In einer Anfrage wollte der SVP-Politiker vom Stadtrat wissen, wie der Stand bezüglich J+S-Lagern an Wiler Schulen ist und ob die Stadtregierung Möglichkeiten sieht, die Ausbildung von J+S-Leitern zu fördern. Nun liegen die Antworten vor.

Bereits heute werden Kurse von der Stadt bezahlt

Der Stadtrat ist sich mit Egli einig, dass die Förderung von J+S-Lagern erstrebenswert sei. «Das Departement Bildung und Sport ist interessiert daran, dass Schullager, sowohl Winter- wie Sommerlager, unter J+S stattfinden», heisst es in der Antwort. Bereits heute biete die Stadt alle zwei Jahre einen internen und kostenlosen J+S-Fortbildungskurs für die Lehrpersonen an.

Ebenfalls biete die Fachstelle Sport und Infrastruktur der Stadt Unterstützung bei der Anmeldung und Durchführung von J+S-Lagern an. So stellt sie den Schulen Hilfe zur Verfügung, indem sie die J+S-seitige Administration der Lager übernimmt.

Mindestens zwei J+S-Begleitpersonen nötig

Der Stadtrat gibt in seiner Antwort aber zu bedenken, dass der zusätzliche Aufwand von J+S-Lagern nicht unterschätzt werden dürfe. Weiter heisst es:

«Die Durchführung von Lagern unter J+S bedeutet immer auch einen Mehraufwand für die Lagerleitung.»

Denn, damit Gelder fliessen, müssen nicht nur mindestens zwei Begleitpersonen einen entsprechenden Kurs absolviert haben, sondern auch das Programm J+S-konform sein. Konkret bedeutet dies, dass täglich mindestens zwei J+S-Einheiten absolviert werden mit einer Mindestdauer von insgesamt vier Stunden.

Deshalb müsse es gelingen, den Schulen den sportlichen Mehrwert von J+S aufzuzeigen. Zudem müssten Möglichkeiten geschaffen werden, wie Schulen, die sich zur Durchführung von J+S-Lagern entscheiden, nicht nur qualitativ, sondern allenfalls auch finanziell davon profitieren könnten. Dies könnte zum Beispiel so gestaltet werden, dass diese Schulen oder Klassen einen Teil der erwirtschafteten J+S-Gelder zu Gunsten einer besonderen Veranstaltung im Schulalltag erhalten. Bisher fliessen die J+S-Beiträge vollständig in die Stadtkasse.

Entscheidung soll bei den Schulen bleiben

In den vergangenen Jahren ist der Anteil J+S-Lager in Wil stetig gestiegen. War es 2018 nur ein einziges J+S-Lager, fanden 2020 sechs Lager unter diesem Label statt. Das schlägt sich auch in den Finanzen nieder. Flossen 2018 nur etwas über 500 Franken an Fördergeldern, wurden die Schullager der Stadt 2020 mit über 10'000 Franken unterstützt.

Diesen Vorteilen zum Trotz ist es dem Stadtrat ein Anliegen, dass die Schulen der Stadt Wil weiterhin selbstständig darüber entscheiden können, ob sie ein Lager unter dem J+S-Label durchführen oder nicht. Denn wie es in der Antwort heisst:

«Der Erfolg eines Schullagers ist nicht nur von der sportlichen Qualität des Unterrichts abhängig, das gemeinsame Erlebnis steht im Vordergrund – mit oder ohne J+S.»