Wil Fasnächtliche Gala im Wiler Stadtsaal: Wenn das Prinzenpaar zum Tanz lädt Am Freitagabend trafen sich die Wiler Fasnächtler zum traditionellen Hofnarrenball im Stadtsaal. Dass der festlich geschmückte Saal mehr oder weniger leer blieb, hatte damit zu tun, dass stets zwei Drittel der Gesellschaft tanzend auf der Bühne standen.

Kein Hofnarrenball ohne das Prinzenpaar: Prinz Philipp und Prinzessin Carmen I. auf der Tanzfläche. Bild: Christoph Heer

Die Gruppe Top Gun bleibt erstmals etwas im Hintergrund und tanzt zwischen den Tischreihen zur Livepartymusik, denn die Bühne zeigt sich immer wieder wie «ausverkauft». Möglichst viele maskierte und kostümierte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ergattern sich ihren Tanzplatz im Scheinwerferlicht, ehe es für eine kurze Verschnaufpause zurück an die Tische ging. Alles, was Rang und Namen hat, ist mit dabei, so natürlich auch das Prinzenpaar Philipp und Carmen I. und wer diese beiden sucht, findet sie, fast selbstredend, auch auf der Tanzfläche.

Zum Galadinner mit unterhaltsamem Bühnenprogramm versammeln sich jungere und ältere Fasnächtler. Den Hofnarrenball darf sich eben ein richtiger Narr nicht entgehen lassen. Dieser fand zum 32. Mal statt und gehört zu einem der beliebtesten Anlässe während der fünften Jahreszeit. Und wer nach diesem Galaabend nicht genug hatte, der machte sich auf den Weg zum Boxenstopp, ins Zelt oder in eine der dekorierten Beizen.