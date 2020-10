Wil: Fahrer nach Frontalkollision gesucht Heute Morgen ist es auf der Georg-Rennerstrasse zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht den Fahrer eines dunklen Renault Clio mit Thurgauer Kontrollschild, der seine Fahrt nach dem Unfall ohne Schadensregulierung fortsetzte.

Das Fahrzeug ist beschädigt, der Verursacher unbekannt. Kapo St.Gallen

(kapo) Heute, Dienstagmorgen, um 6.50 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Auto von der Autobahnausfahrt herkommend in Richtung Bazenheid. Gleichzeitig fuhr eine unbekannte Person mit einem dunklen Renault Clio von Bazenheid herkommend in Richtung Wil. Bei der Lichtsignalanlage bog sie in Richtung Anschlusswerk ab, obwohl die Ampel für ihren Fahrstreifen Rot anzeigte. Dabei schnitt sie dem 38-Jährigen den Weg ab. In der Folge kam es zur seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Autos. Der oder die unbekannte Autofahrer/in entfernte sich von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung St.Gallen.

Das Verursacherfahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein. Personen, welche Angaben zum dunklen Renault Clio mit Thurgauer Kontrollschild oder zur unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, in Verbindung zu setzen.