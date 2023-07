FLUGHAFEN ZÜRICH «Es ist mit einer Verschlechterung für unsere Region zu rechnen»: Das Thema Fluglärm beschäftigt nun die Wiler Politik Gibt es künftig mehr Fluglärm über Stadt und Region Wil? Stadtparlamentarier Pascal Stieger (SVP) befürchtet genau das und bringt die Thematik auf das politische Parkett.

Es wird befürchtet, dass die Region östlich des Flughafens mehr Fluglärm abbekommt als bisher. Bild: zvg

Auch wenn rund 50 Kilometer die Stadt Wil vom Flughafen Zürich Kloten trennen, so ist der Fluglärm immer mal wieder ein Thema. Das ist auch im Sommer 2023 nicht anders. Und es hat einen aktuellen Grund. Denn der Flughafen Zürich plant zwei Pistenverlängerungen. Eine um 400 Meter gegen Westen, eine um 280 Meter gegen Norden. Das Ziel ist, gefährliche Kreuzungspunkte am Boden zu reduzieren, das Betriebskonzept auch bei schlechtem Wetter einhalten und Verspätungen sowie ungeplante Nachtflüge vermeiden zu können.

Pascal Stieger, Stadtparlamentarier Wil, SVP. Bild: zvg

So weit, so gut. Doch der Wiler SVP-Stadtparlamentarier Pascal Stieger befürchtet, dass mit diesen verlängerten Pisten Ungemach in Form von zusätzlichem Fluglärm auf den Raum Wil zukommen könnte. Für ihn sind die Pistenverlängerungen zwar «unabdingbar», jedoch würde der Fluglärm wegen eines revidierten An- und Abflugkonzepts neu verteilt werden. «Die genauen Auswirkungen auf die Ostschweiz im Allgemeinen und die Region Wil im Besonderen sind derzeit noch offen. Aufgrund der kürzlichen Debatte im Zürcher Kantonsrat ist mit einer Verschlechterung für unsere Region zu rechnen», so Stieger.

Stadt Wil soll sich einbringen

Dies schreibt der SVP-Parlamentarier in einer Anfrage, gerichtet an den Wiler Stadtrat. Aus Stiegers Sicht ist zentral, dass sich die Äbtestädter Exekutive in den entsprechenden Gremien einbringt. Er denkt dabei vor allem an die «Region Ost», welche die Anliegen der östlich des Flughafens gelegenen Gemeinden vertritt.

In der Anfrage will Stieger zum Beispiel wissen, warum Stadtpräsident Hans Mäder nicht im Vorstand von «Region Ost» ist, während es Vorgängerin Susanne Hartmann war. Zudem will er wissen, wie sich der Stadtrat aktuell und in Zukunft für eine gerechte Verteilung des Fluglärms einsetzt. Die Antwort der Wiler Stadtregierung steht noch aus.