wil Erst knapp ein Viertel der Pflastersteine ist verkauft: Spendenaktion für den Hof zu Wil läuft langsam – trotz wuchtigem Ja an der Urne Auch nach der Abstimmung registrierte die Stiftung Hof zu Wil keinen Verkaufsboom der Pflastersteine für das Kulturgut. Über 600 sind noch zu haben. Doch bis zum Ende der Bauzeit im Jahr 2025 sollen alle verkauft sein.

Die Steine können individuell graviert werden. Bild: Larissa Flammer

In den ersten 24 Stunden hat die Stiftung Hof zu Wil zehn Pflastersteine verkauft. Das Projekt wurde im September lanciert, um Spenden für die Renovation des historischen Gebäudes zu sammeln. Nach dem Start verlief der Verkauf jedoch etwas schleppender. Auch nach dem Ja der Wiler Bevölkerung zur finalen Renovierungsetappe gab es keinen grossen Ansturm auf die Hof-zu-Wil-Pflastersteine.

Etwas weniger als 200 der insgesamt 800 Steine sind mittlerweile verkauft. Die Stiftung Hof zu Wil ist trotzdem zufrieden. Damit konnte bereits ein Spendenbetrag von 150'000 Franken generiert werden, teilt Stiftungsrätin Heidi Zimmermann auf Anfrage mit.

Kauf unterstützt Stiftung finanziell

In den kommenden Jahren wird der Hof zu Wil fertig renoviert und zur Hofbezirk-Erlebniswelt ausgebaut. Ende November bewilligte die Wiler Bevölkerung an der Urne nicht nur einen Kredit der Stadt, sondern auch ein Darlehen für die Stiftung. Damit die Stiftung das Darlehen auch sicher zurückzahlen und gleichzeitig den Hofbetrieb ausbauen kann, verkauft sie gravierte und ungravierte Pflastersteine. Die gekauften Steine werden nach der Renovation in den Boden rund um den Hof zu Wil eingebettet. Es ist daher nicht nur eine Spende, sondern auch eine Möglichkeit, im Boden des Kulturguts verewigt zu werden.

Nach dem Motto «Jeder Stein zählt», wirbt die Stiftung auf einer Website für den Kauf der Steine. Die insgesamt 800 Steine symbolisieren die 800-jährige Geschichte des Hof zu Wil. Ein gravierter Stein kostet 1000 Franken, ein ungravierter 250. Wo der gekaufte Stein eingebettet wird, kann die Käuferin oder der Käufer selbst entscheiden. Zur Verfügung stehen die Hofterrasse, der Platz vor der Dienerschaftskapelle und die Hofhaldenterrasse. Neben dem Stein erhalten die Spenderinnen und Spender auch eine Urkunde.

Auf diesen drei Plätzen werden die Steine platziert. Screenshot: www.hofbezirk.ch

Bis zum Bauschluss sollen die Steine verkauft sein

186 Hofpflastersteine hat die Stiftung Hof zu Wil Stand Freitagabend verkauft. Beliebt seien vor allem die gravierten Steine. Heidi Zimmermann sagt: «Individuell gravierte Hofpflastersteine wurden bereits als Weihnachts-, Geburtstags- und Hochzeitspräsent verschenkt.» Die Kundschaft sei ganz unterschiedlich. Es seien Menschen in allen Altersgruppen, Vereine und Firmen sowie natürlich Einzelpersonen mit Bezug zur Stadt, die solche Steine kaufen. «Die Menschen wollen Teil von Wils Geschichte werden», sagt Zimmermann.

Die Stiftung Hof zu Wil sei zuversichtlich, dass bis zur Fertigstellung des Hofes im Jahr 2025 alle Steine verkauft werden können. Dafür werbe die Stiftung über analoge und digitale Mailings, sowie in den sozialen Medien, sagt die Stiftungsrätin.

Stiftungspräsident Hans Mäder und Patrick Cotting, Experte und Mitglied der Projektleitung. Bild: Ralph Ribi

(26. August 2021)

Planung zur finalen Bauetappe voll im Gange

Die dritte Bauetappe des Hof zu Wil nimmt seit der Abstimmung Fahrt auf. Schon seit Ende November würden die Grundlagen zum Bauprojekt weiter verfeinert werden, so Heidi Zimmermann. Im Januar werde man dann mit der Detailplanung starten. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich Anfang 2023.

Diese dritte Renovation ist die finale Bauetappe eines Generationenprojekts. In der ersten Etappe von 1994 bis 1998 wurde der Bereich Gastronomie renoviert. In der zweiten von 2008 bis 2010 lag der Schwerpunkt auf der Stadtbibliothek. Nun folgt mit einer dritten Etappe der Abschluss dieses Projekts.