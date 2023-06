WIL Alle Einsprachen sind vom Tisch: Thurvita kann den Sonnenhof erneuern Die Wiler Altersorganisation hat aktuell vier grössere Sanierungen und Neubauten in Planung. Der Sonnenhof kann umgebaut werden. 15 Einsprachen wurden bereinigt. Weiterhin blockiert ist hingegen das geplante Quartierzentrum in Bronschhofen.

Auf dem Sonnenhof-Areal dürfte schon bald gebaut werden. Bild: Simon Dudle

Mitten in Wil plant Thurvita die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Alterszentrums Sonnenhof. 38 Zweizimmerwohnungen à rund 60 Quadratmeter für jeweils eine oder zwei Personen soll es geben. Ebenso stehen im neuen Sonnenhof 56 sanierte Einzelzimmer für die klassische Pflege zur Verfügung.

So zumindest die Pläne der Thurvita. Doch es gingen im vergangenen Herbst 15 Einsprachen gegen das Bauprojekt ein. Obwohl man bei der Wiler Altersorganisation die Meinung vertrat, alle gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, wollte man es nicht auf einen womöglich langen Rechtsstreit ankommen lassen.

Pascal Stieger, Teil der Geschäftsprüfungskommission des Stadtparlaments Wil Bild: Sabrina Manser

Und tatsächlich wurde eine einvernehmliche Lösung mit den Einsprechenden gefunden. Sechs Zimmer weniger als ursprünglich geplant sollen es werden. Dies erläuterte Pascal Stieger am Donnerstagabend im Stadtparlament. Er gehört der Geschäftsprüfungskommission an, welche den Thurvita-Geschäftsbericht des vergangenen Jahres unter die Lupe genommen hat. Laut Stieger soll mit dem Umbau im kommenden Jahr begonnen werden. Für die Zeit der Sanierung wurde Tertianum Rosenau in Bazenheid als Partner gewonnen.

Ebenfalls grünes Licht kommt aus Rossrüti, wo Thurvita ein Demenzzentrum errichten will. Das Betriebskonzept ist vergangenes Jahr aktualisiert worden. Pascal Stieger rechnet «mit höchstens geringfügigen Verzögerungen». Auch beim Quartierzentrum Süd geht es vorwärts. Auf dem Landhaus-Areal sind direkt an den Gleisen 32 Alterswohnungen geplant, Der Bezugstermin ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Stieger berichtete von einem «grossen Interesse am Angebot».

Das geplante Quartierzentrum in Bronschhofen verzögert sich hingegen weiter. Nachdem es Einsprachen gegeben hatte, musste der Sondernutzungsplan neu aufgelegt werden. «Das Projekt ist wegen Einsprachen aber weiterhin blockiert. Das dürfte noch einige Zeit dauern», sagte Stieger.