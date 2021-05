Wil Warum zwei Helfer des Rock am Weier auf diesen neuen Migros-Tragtaschen erwähnt sind Patrick Mathis und Philipp Frehner sind seit 20 Jahren Teil des Wiler Open Airs Rock am Weier. Zwar sind sie diesen Sommer pandemiebedingt schon zum zweiten Mal zum Nichtstun verdonnert worden. Dafür werden sie nun an einem speziellen Ort geehrt.

Patrick «Pädi» Mathis und Philipp Frehner sind ab nächster Woche auf Tragtaschen abgebildet. Bild: PD

Vor zwei Jahren zogen dunkle Gewitterwolken und ein Sturm über dem Rock am Weier auf. Aus Sicherheitsgründen wurde das Open Air am Samstagabend abgebrochen. Doch die düsteren Wolken hielten sich hartnäckig am Wiler Musikhimmel. So mussten auch das letzt- und diesjährige Rock am Weier abgesagt werden – pandemiebedingt.

Patrick Mathis ist seit 20 Jahren ein Teil des Rock-am-Weier-Organisationskomitees. Sein Herz schlägt für die Musik, das Planen bereitet ihm jedes Jahr Freude und er schätzt seine Teamkollegen.

Diese Werte teilt Philipp Frehner. Er ist seit 2001 ein Teil des Rock-am-Weier-Teams und packt immer dort an, wo not am Mann ist. Er ist ein Allrounder. Im Sommer auf dem Festivalgelände beim Weier zu stehen, fühlt sich für ihn an wie ein grosses Klassentreffen. «Es macht einfach Spass, sich für so eine gute Sache einzusetzen.»

Jubiläum soll nachgefeiert werden

Umso mehr schmerzt es die beiden, dass das Rock am Weier schon wieder ausfallen muss. Patrick Mathis kann der Sache aber auch positives abgewinnen und freut sich, dass er und die bis zu 170 freiwilligen Helferinnen und Helfer, die am Gratis-Open-Air anpacken, nochmals einen Sommer Zeit haben, um durchzuatmen. Mathis sagt:

«Wenn es im nächsten Jahr möglich ist, werden wir das 20-jährige Jubiläum nachfeiern.»

Für die beiden gibt es nun eine besondere Ehrung, und zwar durch das Mirgos Kulturprozent. Ab nächster Woche können Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe in Tragtaschen verstauen, die auf die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer aufmerksam machen sollen. Was bei den braunen Tüten auffällt, sind die aufgedruckten Namen: «Philipp ist Allrounder bei einem Festival, Meret engagiert sich als Pfandleiherin, Ruth jongliert mit Zahlen oder Pädi engagiert sich seit 20 Jahren im OK.» Pädi und Philipp werden Rock am Weier Besucherinnen und Besuchern ein Begriff sein.

40'000-fache Ehrung

Nach der Anfrage des Konzerns entschied sich Lukas Pelzmann, Vorstandsmitglied des Rock am Weier, Philipp Frehner und Patrick Mathis vorzuschlagen. Die beiden sind seit der ersten Open-Air-Durchführung im Jahr 2001 einen Teil des Teams. Anhand einer kurzen Persönlichkeitsbeschreibung wurde das Bilddesign kreiert.

Die 40'000 Tragtaschen werden im Verlauf der nächsten Woche in Migros Filialen der Ostschweiz erhältlich sein. Frehner erklärt: «Es ist schön zu sehen, dass die Freiwilligenarbeit dadurch mehr Wertschätzung erlangt.» Frehner, der in der Region Basel wohnt, jedoch mit dem Herzen mit der Äbtestadt verbunden ist, hofft, dass ihm jemand eine Tragtasche zustellt. Eine möchte er sich als Erinnerung aufbewahren. So auch sein Kollege Patrick Mathis. Er möchte sie später seinen Kindern zeigen.

«Die Tasche ist ein Zeichen, dass für getane Arbeit irgendwann immer etwas Positives zurückkommt.»