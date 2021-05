Wil Eine Frage der Identität: Weshalb die Stadt über 400 Gebäude, Bauten und Naturobjekte unter Schutz stellen will Die Stadt Wil hat die Planungsinstrumente zum Schutz ihrer wertvollen Natur- und Kulturobjekte überarbeitet. Besonders bei Naturdenkmälern gibt es eine erhebliche Zunahme. Die Bevölkerung kann sich bis zum 27. Juni dazu äussern.

Der Pankratius-Brunnen in der Altstadt ist eines von über 400 Schutzobjekten. Bild: Hans Suter

«Eine Stadt ist nicht nur aufgrund ihrer Strassen, sondern vor allem auch durch historische Bauten und Naturobjekte lebenswert», sagte Stadtpräsident Hans Mäder an einer Medienkonferenz am Montag. Solche Objekte trügen wesentlich zur Identität einer Gemeinde bei. Deshalb hat die Stadt ihren Natur- und Kulturgüterschutz überarbeitet.

Dabei seien einerseits die Schutzverordnungen von Wil und Bronschhofen aus den Jahren 1992 und 1994 auf den neuesten Stand gebracht worden, wie Stadträtin Ursula Egli, Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr erklärte. Insgesamt umfasst die neue Schutzverordnung 190 bisherige Bau- und Naturschutzdenkmäler sowie 140 neue Naturschutzobjekte.

Der grosse Zuwachs an Naturschutzdenkmälern ist in neuen Vorgaben des 2017 verabschiedeten kantonalen Planungs- und Baugesetzes begründet. Auf Grundlage dessen werden auch bisher nicht erfasste Objektarten – wie Archäologieschutzgebiete, Gartendenkmäler, Amphibien- und Auenschutzgebiete – unter Schutz gestellt.

Auch wenig scheinbare Bauten in Schutzverordnung

Unter die geschützten Bauobjekte fallen etwa der Pankratius-Brunnen auf dem Hofplatz in der Altstadt, aber auch weniger scheinbare Bauten, darunter verschiedene Wohnhäuser in den Quartieren. Hans Mäder erklärte:

«Was wertvolle Objekte sind, ist nicht immer auf den ersten Blick klar.»

Auch deshalb verfolgt die Stadt eine zweigleisige Strategie. Objekte in der Schutzverordnung sind rechtsverbindlich geschützt. Bauliche Anpassungen dürfen nur innerhalb der vorgegebenen Richtlinien gemacht werden. Grundstückbesitzerinnen und -besitzer profitieren dafür gestützt auf ein vom Parlament zu genehmigendes Reglement von Beiträgen für den Unterhalt der Objekte.

Daneben existiert jedoch auch ein Schutzinventar. In diesem sind 90 Baudenkmäler erfasst. Sie sind nicht definitiv geschützt, es gilt jedoch die Schutzvermutung. Wird für ein solches Objekt ein Bauvorhaben eingegeben, wird geprüft, ob es tatsächlich schützenswert ist – und damit unter die strengen Vorschriften fällt.

Abwägen zwischen öffentlichen und privaten Interessen

Generell gelte beim Schutz von Natur- und Kulturdenkmälern immer abzuwägen zwischen dem öffentlichen Schutz und privaten Interessen, sagte Hans Mäder. Diese seien nicht immer im Einklang. Insgesamt sollen mit dem neuen Kulturgüterschutz rund 7,5 Prozent der Gebäude in der Stadt Wil geschützt werden.

Um allfällige Uneinigkeiten zu klären, führt der Stadtrat ein Mitwirkungsverfahren durch. Die rund 1400 direkt betroffenen Grundeigentümer wurden persönlich angeschrieben. Aber auch Parteien, Interessensverbände und die weiteren Einwohner der Stadt Wil können sich einbringen. Mäder sagte: «Wir wollen damit einen möglichst breiten Konsens erreichen, um bei späteren Bauverfahren Klarheit zu haben.»

Digitales Mitwirkungsverfahren

Erstmals setzt die Stadt beim Mitwirkungsverfahren fast ausschliesslich auf einen digitalen Kanal. So können die Wilerinnen und Wiler übers Internet Anträge stellen. Diese können sowohl darauf abzielen, Objekte aus der Schutzverordnung oder dem Schutzinventar zu streichen als auch neue hinzuzufügen.

Wie Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt, versicherte, sei für Personen, die nicht internetaffin sind, auch der klassische Weg über die Post möglich. Auch die Unterlagen sind nicht nur im Internet zu finden, sondern liegen auch beim Baudepartement und im Rathaus auf. Zudem will die Stadt am 31. Mai an einer Online-Veranstaltung über die Änderungen informieren.