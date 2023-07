Wil «Einbrüche können wir nicht verhindern»: Schmuckgeschäft Rhomberg setzt stattdessen auf unechte Ausstellungsstücke Noch ist unklar, ob die kaputte Schaufensterscheibe beim Wiler Schmuckgeschäft Rhomberg tatsächlich die Folge eines erneuten Einbruchsversuchs ist. Das Unternehmen könne nur Schadensbegrenzung betreiben, sagt ein Mitglied der Geschäftsleitung.

So sah die Schaufensterscheibe beim Juwelier Rhomberg in Wil am Montag aus. Bild: Pablo Rohner

Noch laufen die Ermittlungen rund um die defekte Schaufensterscheibe beim Juweliergeschäft Rhomberg an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil. In der Nacht auf Montag ist diese zerstört worden. Was genau dahinter steckt, ob es tatsächlich ein Einbruchsversuch war oder einfach Sachbeschädigung, ist noch unklar, wie Peter Kühnis, Mitglied der Geschäftsleitung der Rhomberg Schmuck AG, auf Anfrage sagt.

In der Wiler Rhomberg-Filiale wurde bereits im Jahr 2020 ein Einbruch verübt. Die jungen Täter konnten damals aufgrund der Fahrzeugschilder und DNA-Spuren verhaftet werden und wurden im vergangenen Jahr verurteilt.

Möglichst kurze Alarmierungszeit

Einbrüche könne ein Juweliergeschäft leider nicht verhindern, antwortet Kühnis auf eine entsprechende Frage. «Wir können Schadensbegrenzung betreiben. Jedoch können wir die Absicht, in ein Geschäft einzubrechen, keinem Einbrecher ausreden.» Mit Unterstützung technischer Hilfsmittel werde aber versucht, möglichst kurze Reaktionszeiten in der Alarmierung zu erreichen.

Wichtiger erscheint es dem Schmuckunternehmen, in den Vitrinen möglichst Dummys, also unechte Ausstellungsstücke, zu präsentieren und über Nacht die Dekoration hinter dem Schaufenster wertmässig nochmals zu verringern. «Damit können wir aber nur Affekthandlungen reduzieren», sagt das Geschäftsleitungsmitglied. «Geplante Taten und deren Vereitelung sind dann eher Sache der Strafverfolgungsbehörden.»