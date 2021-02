Wilen Ein Verein will zwei Lücken schliessen Der neue Wilener Kulturverein Verwilen hatte wegen Corona nicht den einfachsten Start. Dem Vorstand gehen die Ideen trotzdem nicht aus.

Sobald es Corona wieder zulässt, möchte der Verein Verwilen im Dorf ein Picknick veranstalten. Bild: Afton Almaraz/ Stone RF

Der neue Wilener Kulturverein Verwilen will gleich zwei Lücken schliessen. Die eine Lücke entstand, weil sich der langjährige Kulturverein «Wilener Tisch» Ende 2019 auflöste. «Für uns war klar, dass wir die Kultur und das soziale Leben hier in der Gemeinde weiterhin fördern müssen», sagt Rebekka Bannwart. Bannwart ist Gemeinderätin in Wilen und die Präsidentin des neuen Vereins. Mit «uns» meint sie den Vorstand von Verwilen, sechs Personen gehören diesem an. Sie haben zusammen im März 2020 den Verein gegründet. Und sie haben noch mehr gemeinsam: Sie alle leben in Wilen, lieben die Kultur und sie haben Familien.

Rebekka Bannwart, Gemeinderätin in Wilen und Präsidentin von Verwilen. Bild: PD

Letzteres prägt auch ihre Vereinsarbeit, viele Projekte und Veranstaltungen richten sich an Familien. «Doch nicht nur», sagt Bannwart. Denn eigentlich will der Verein möglichst allen etwas bieten: den Jungen, den Alten und jenen dazwischen. Gerade die dazwischen sind dem Verein wichtig. Bannwart sagt: «In Wilen gibt es viele Angebote für Senioren und auch einen Elternverein, der tolle Angebote für Eltern mit jüngeren Kindern hat.» Doch beim Angebot für die 45- bis 65-Jährigen, dort gebe es eine Lücke. Die zweite Lücke also, und auch die möchte der Verein schliessen. Ein Vorbild dafür ist das «Openair Rock am Weier» in Wil. Bannwart sagt: «Dort fühlen sich jeweils alle wohl.»

Ein Treffpunkt für alle

Das oberste Ziel des Vereins verrät eigentlich schon sein Name. «Mit unseren Veranstaltungen möchten wir einen Rahmen setzen, wo sich die Menschen treffen können», sagt Bannwart. Das Verweilen steht also im Vordergrund. Ideen, wie das gelingen könnte, hat der Vereinsvorstand viele: So möchte er zum Beispiel ein grosses Picknick im Dorf machen. Bannwart sagt: «Das soll ganz schwerelos werden, ohne Tische, einfach auf einer Wiese.» Möglichst viele Leute sollen so miteinander ins Gespräch kommen. Auch ein Singer-Songwriter aus der Region soll einen Auftritt bekommen.

Finanziert wird der Verein vor allem über Mitgliederbeiträge. Vorgesehen ist zudem, dass bei gewissen Veranstaltungen auch die Gemeinde einen Teil beisteuert. Etwa wenn der Verein ein Dorffest organisiert. «Für Events, die sich an alle Dorfbewohner richten, erhalten wir von der Gemeinde finanzielle Unterstützung», sagt Bannwart. So sei sichergestellt, dass sie auch das Toi-Toi-WC und die Aufräumarbeiten bezahlen könnten.

Veranstaltungen in der Warteschleife

Das Picknick und die meisten anderen Veranstaltungen des Vereins müssen derzeit allerdings warten. Vieles, was dem Vereinsvorstand vorschwebte, liess sich wegen Corona noch nicht realisieren. Das Picknick war eigentlich schon für letzten Sommer vorgesehen, wurde dann aber abgesagt. «Ein Picknick für ein ganzes Dorf zu planen, ist enorm aufwendig», sagt Bannwart. Das Risiko, dass dieses am Ende hätte abgesagt werden müssen und die ganze Arbeit umsonst gewesen wäre, war dem Vorstand zu gross.

Gestartet hat der Verein mit einer Pause. Denn im März, als er gegründet wurde, kam auch gleich der Lockdown. Die erste Vorstandssitzung nach der Gründung fand deshalb erst im August statt. «Wir wollten lieber den richtigen Zeitpunkt abwarten, als etwas Halbbatziges durchzuführen», sagt Bannwart.

Der richtige Zeitpunkt kam dann zur Weihnachtszeit. Der Verein organisierte ein Dorfwichteln. 99 Haushalten machten mit. Ihre erste Veranstaltung sei ein grosser Erfolg gewesen, sagt Bannwart.