Wil Ein Urteil ohne Gewinner: Kathi-Frage geht zurück ans Verwaltungsgericht Wie es mit der Wiler Mädchensekundarschule weitergeht, ist nach wie vor offen. Der Entscheid des Bundesgerichts schafft nur wenig Klarheit. Bis die Zukunft des Kathi juristisch und politisch geklärt wird, dürften Jahre vergehen.

Nach fast zwei Jahren steht das Urteil des Bundesgerichts. Bild: Pixabay

Das Bundesgericht hat entschieden. Fast zwei Jahre nahm es sich Zeit, die ungeklärte Kathi-Frage zu prüfen. Es ging um nichts weniger als die Existenzberechtigung der traditionsreichen Mädchensekundarschule.

Die Sache, über die die oberste Instanz befinden musste, war, ob es zulässig ist, dass die Stadt eine öffentliche Aufgabe – die Beschulung von Oberstufenschülerinnen – an die Stiftung Schule St.Katharina und damit an eine private Trägerschaft übergab. Das Verwaltungsgericht hatte im Dezember 2019 entschieden, dass dies nicht zulässig sei. Dagegen legten die Stadt Wil und die Stiftung des Kathi Beschwerde ein.

Entschieden ist noch nichts

Das Bundesgericht hiess die Beschwerde nun gut und schickt die Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Ein Sieg für das Kathi und die Stadt auf ganzer Linie sähe aber anders aus. Denn entschieden ist damit noch nichts. Das sehen sowohl die Stiftung und die Stadt als auch die Gegenseite rund um Stadtparlamentarier Sebastian Koller so. Letzterer spricht von einem Eiertanz. Das Urteil des Bundesgerichts leiste «keinen verwertbaren Beitrag zur Klärung der Wiler Oberstufenfrage».

Fürs Kathi ändert sich vorerst nichts. Bild: PD

Tatsächlich ist das Urteil nicht abschliessend. Das Verwaltungsgericht muss den Fall neu beurteilen. Es soll prüfen, ob eine gesetzliche Grundlage zur Übertragung der Führung von Regelklassen der öffentlichen Sekundarschule an eine private Trägerschaft bereits existiert. Das Bundesgericht führt dabei zwei Artikel des St.Galler Gemeindegesetzes auf, die möglicherweise diese Berechtigung liefern. Stadt und Stiftung sehen aber auch im 2016 vom Stadtparlament genehmigten Nachtrag I zum Schulvertrag eine gesetzliche Grundlage. Wie das Verwaltungsgericht entscheidet, ist völlig offen.

Koller sieht weitere Gründe für Unrechtmässigkeit des Schulvertrags

Beide Seiten ziehen aber auch Positives aus dem Urteil des Bundesgerichts. Koller und die Jungen Grünen sehen sich im Punkt bestätigt, dass es eine formell-gesetzliche Grundlage benötigt. Ausserdem stelle das Bundesgericht fest, dass die Zugangsbedingungen zum Kathi diskriminierend seien, da nur ein Teil der Mädchen und keine Buben aufgenommen würden. Auch, ob der Anspruch der Wiler Schülerinnen auf einen religiös neutral geführten Unterricht erfüllt wird, ist für das Bundesgericht zumindest fraglich. Koller argumentiert, dass der Schulvertrag deshalb ohnehin aufzuheben sei – und das unabhängig davon, ob nun eine gesetzliche Grundlage dafür existiert oder nicht.

Stadt und Stiftung wiederum sehen sich darin bestätigt, dass die Stadt Wil autonom entscheiden kann, ob sie Aufgaben im Volksschulbereich an Private übertragen will. Am Dienstag wollen Stiftung und Stadt gemeinsam über das weitere Vorgehen informieren. Wie sie in der Medienmitteilung betonen, ändere sich für den Betrieb der Schule St.Katharina als städtische Oberstufe vorerst nichts.

Chancen für erneuten Weiterzug des Falls hoch

Die Geschichte rund ums Kathi ist mit dem jüngsten Entscheid um ein Kapitel reicher. Bis sie zu Ende geschrieben wird, dürften Jahre vergehen. Egal wie sich das Verwaltungsgericht entscheidet, die Wahrscheinlichkeit, dass die unterliegende Seite den Fall danach erneut ans Bundesgericht weiterzieht, ist hoch.

Zudem steht nach dem juristischen Entscheid auch noch ein politischer an. Auch dieser dürfte einiges an Zeit beanspruchen – und allenfalls neue rechtliche Angriffsflächen bieten.