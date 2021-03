Wil Ein Sommer fast ohne Veranstaltungen: Auch das «Rock am Weier» ist abgesagt Wenige Tage nach dem Openair St. Gallen verkünden auch die Veranstalter des Wiler Gratisfestivals die Absage. Eine Durchführung ist aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Pandemie nicht möglich.

Auch 2021 wird es kein Festival am Stadtweier geben. Die Pandemie lässt dies nicht zu. Bild: PD

Es wird ein ruhiger Sommer in Wil. Praktisch sämtliche grossen Anlässe sind abgesagt. J&B-Fest, Hofchilbi, Weinstrasse, Stadtfest: Die Liste wird immer länger. Nun hat auch das OK des Rock am Weier die Segel gestrichen und die diesjährige Ausgabe abgeblasen.

In einer Medienmitteilung teilen die Veranstalter mit: «In der aktuellen Situation ist es unklar, ab wann und in welcher Form Grossveranstaltungen durchgeführt werden können. Aufgrund dieser Planungsunsicherheit mussten wir uns für die erneute Verschiebung des Festivals entscheiden.»

Nun wurden bereits erste Vorbereitungen für das Festival im nächsten Jahr getroffen. Und auch das Datum ist bereits bekannt: Für das Jahr 2022 wurde das Datum bereits auf den 17./ 18. Juni festgelegt.

