Wil «Ein Missverständnis»: Deshalb geriet bei einer Schneeräumung Kunststoffgranulat des Kunstrasens vom Bergholz auf eine Spielplatzwiese Im vergangenen Jahr geriet Granulat auf eine Wiese beim Stadion Bergholz. Dieses stammte vom Kunstrasen und wurde bei einer Schneeräumung auf der Wiese deponiert. Nun ist klar, wie es dazu kam.

Der Schneehaufen vor dem Bergholz Stadion war übersät mit Kunststoffgranulat. Bild: PD

Ende Dezember türmten sich Schneehaufen auf dem Spielplatz neben dem Stadion Bergholz. Die Schneehaufen waren aber nicht nur weiss, sondern mit lauter kleinen, grünen Plastikkörnern übersät. Es handelte sich um Kunststoffgranulat, das vom kunststoffverfüllten Kunstrasen des Stadions Bergholz stammt. FDP-Stadtparlamentarier, Daniel Gerber, reichte dazu eine Anfrage beim Stadtrat ein.

Das Kunststoffgranulat sei ausserhalb des Stadions in die Umwelt gebracht worden, schreibt er in seiner Anfrage. Die Belastung vom Boden und allenfalls Gewässern durch die Kunststoffteilchen sei offensichtlich. Die Stadt Wil sorge dafür, dass möglichst wenig Kunststoff in die Natur gelange, dies geschehe laut Bundesamt für Umwelt unter anderem über unsachgemässe Entsorgung von Kunststoffabfällen. «Leider wird diesem Gebot beim Sportpark Bergholz keine Beachtung geschenkt», schreibt Gerber.

In einer Einfachen Anfrage wollte der Stadtparlamentarier wissen, wer für die Schneeräumung zuständig ist, wie es dazu gekommen ist und was Massnahmen sind, damit kein Granulat mehr in die Umwelt gelangt. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Grosse Schneemengen werden ausserhalb des Stadions deponiert

Wie der Stadtrat schreibt, sei die Wiler Sportanlage AG (Wispag) als Betreiberin für die Anlage zuständig. Es wird erklärt, dass der Schnee wenn immer möglich am Rand innerhalb des Stadions zwischengelagert wird. Ist der Schnee geschmolzen, wird das Kunststoffgranulat wieder auf dem Rasen verteilt. Grössere Schneemengen werden ausserhalb des Stadions auf verschiedenen Hartplätzen rund um den Sportpark zwischengelagert. Diese Plätze seien bisher nicht definiert gewesen. Auch dort werde nach der Schmelze das Granulat aufgewischt oder aufgesaugt und entsorgt.

Ende Dezember habe der Verantwortliche der Wispag beim städtischen Werkhof die Erlaubnis eingeholt, den Schnee auf der letzten Parkplatzreihe beim Spielplatz zu deponieren. Weiter heisst es:

«Dass der Schnee schlussendlich auf die Wiese gekippt wurde, war nicht geplant.»

Es sei das Ergebnis eines Missverständnisses zwischen den Mitarbeitenden der Wispag, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort weiter. Auch wie die Geschäftsführerin der Wispag, Sabin Rickenbach, sagt, sei genau dies der Fall gewesen.

Mitarbeitenden wurden instruiert, Plätze sind definiert

Dieses Granulat lag auf den Schneehaufen. Bild: PD

Am 5. Januar sei eine Kanalreinigungsfirma aufgeboten worden, um den verunreinigten Schnee abzutransportieren und das Granulat auf der Wiese abzusaugen, heisst es in der Antwort des Stadtrats.

Um künftig einen solchen Vorfall zu verhindern, habe man nun definiert, wo der Schnee bei grösserem Schneefall ausserhalb des Stadions platziert werden darf – dieser Platz befindet sich westlich des Stadions. «Mittelfristig ist die Schneeräumung nun klar geregelt», sagt Rickenbach von der Wispag. Zudem habe man die Mitarbeitenden entsprechend aufgeklärt und instruiert.

Den Vorfall heruntergespielt

Daniel Gerber, FDP, Stadtparlamentarier. Bild: PD

Ganz zufrieden mit der Antwort auf seine Anfrage ist Daniel Gerber nicht. Er hat das Gefühl, dass mit der Antwort des Stadtrats der Vorfall heruntergespielt wurde.

«Es scheint, als wäre das Anliegen nicht ganz ernst genommen worden.»

Zudem habe er auch am Tag nach der Räumung noch Granulat auf der Wiese gefunden. Des Weiteren gebe es nicht nur im Stadion, sondern auch bei den Übungsplätzen Kunstrasen. Auch dort müsse darauf geachtet werden, dass das Granulat nicht in die Umwelt gelange. Diese Plätze werden in der Antwort ausser Acht gelassen. Auf Anfrage bei der Wispag heisst es, dass dort der Schnee jeweils am Rand des Spielfelds deponiert werden könne.

Der Stadtparlamentarier hätte erwartet, dass eine verbindliche Vereinbarung gemacht werde, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole. «Aus der Antwort des Stadtrats ist das nicht herausgekommen», sagt Gerber. Er werde nun mit den Zuständigen das persönliche Gespräch suchen.

Mittelfristig gibt es keine kunststoffverfüllten Rasen mehr

In seiner Antwort schreibt der Stadtrat, dass er ursprünglich einen unverfüllten Rasen verwenden wollte. Ein solcher ist jedoch nicht Fifa-zertifiziert, weshalb im vergangenen Sommer ein verfüllter Rasen eingebaut wurde, wie der Stadtrat in der Antwort schreibt. Um Challenge-League-Spiele durchzuführen, ist eine Lizenz der Fifa zwingend.

Mittelfristig dürften kunststoffverfüllte Plätze nicht mehr zulässig sein, die EU passt derzeit die gesetzliche Vorgabe dazu an. Entsprechend dürfte es, bis der Kunstrasen im Bergholz in etwa einem Jahrzehnt ersetzt werden muss, Alternativen mit Fifa-Zertifikat geben.