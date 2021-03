Wil Ein Ende der Marathonsitzungen? Stadtparlament soll künftig nicht mehr über einzelne Stellen befinden können Das Wiler Parlament soll die Personalausgaben in der Stadtverwaltung in Zukunft über ein Globalbudget steuern können. Damit müsste nicht mehr über jede Stelle einzeln diskutiert werde. Dem Parlament fehle sowieso das Wissen, welche Stelle nötig sei und welche nicht.

Die Stadt Wil kann Stellen bisher nur ausschreiben, wenn sie vom Parlament im Rahmen des Budgets genehmigt wurden. Bild: Fotolia

Gehören Marathonsitzungen mit über siebenstündigen Debatten, die erst nach Mitternacht enden, im Wiler Stadtparlament bald der Vergangenheit an? Es gibt leise Anzeichen dafür. Zumindest endlose Diskussionen über einzelne Stellen in der Stadtverwaltung könnten in Zukunft nicht mehr nötig sein.

Der Stadtrat zeigt sich gegenüber einem entsprechenden Vorstoss von Adrian Bachmann offen. In diesem fordert der FDP-Fraktionspräsident ein Globalbudget für die Bewilligung von Stellen. Anstatt also jeweils bei der Budgetsitzung im Dezember über jede einzelne Stelle zu diskutieren, soll das Parlament nur noch einen Gesamtkredit bewilligen. Im Rahmen dessen stünde es dem Stadtrat danach frei, welche Stellen er damit besetzt, ob er neue schafft oder einzelne Stellen gestrichen werden.

Entscheidungen fällen, ohne Tragweite abschätzen zu können

Für Bachmann liegen die Vorteile auf der Hand. Das aktuelle System führe immer wieder dazu, «dass das Parlament Entscheidungen fällt, ohne deren Tragweite tatsächlich abschätzen zu können», heisst es in seinem Vorstoss.

Adrian Bachmann, Fraktionspräsident FDP. Bild: PD

«Eine detaillierte Diskussion um jedes Stellenprozent ist im Parlament nicht stufengerecht.»

Denn oft fehle den Mitgliedern der Legislative der nötige Einblick in die Departemente der Stadt, um beurteilen zu können, ob es eine Stelle brauche oder nicht. Bachmann spricht von einer Informationsasymmetrie zwischen Stadtrat und Parlament.

Würde nun das Parlament lediglich noch über die Höhe der Ausgaben für den gesamten Personalaufwand befinden – wie das im Kantonsrat bereits gemacht wird – würde dies gemäss dem FDP-Politiker nicht nur zu einer angemesseneren Aufgabenteilung zwischen Parlament und Exekutive führen, sondern auch den Spielraum des Stadtrats im Budgetprozess erhöhen.

Konkurrenz zwischen den Kompetenzen der Regierung und des Parlaments

Auch der Stadtrat sieht Verbesserungspotenzial, wie er in seiner Antwort festhält. Zurzeit sei der Stadtrat zwar für den Erlass des Stellenplans abschliessend zuständig, in dieser Zuständigkeit aber stark von den finanzrechtlichen Budgetbeschlüssen des Parlaments abhängig. In der Praxis stünden diese Kompetenzen des Stadtrats und des Parlaments in einer gewissen Konkurrenz.

Diesen Prozess erachtet der Stadtrat als «nicht effizient». Die Behandlung und Diskussion jedes einzelnen Stellenbegehrens im Parlament sei weder notwendig, noch sach- oder stufengerecht. Deshalb sieht der Stadtrat die von Adrian Bachmann angeregte Anpassung des Systems als sinnvolle Möglichkeit.

«Die Einführung einer Personalaufwandsteuerung nach kantonalem Vorbild kann eine Entflechtung der Zuständigkeiten sowie einen effizienteren und sachgerechteren Prozess für die Entwicklung der Personalaufwendungen und des Stellenplans nach sich ziehen», ist die Regierung überzeugt.

Ein Globalbudget light

Das Parlament wird aber nicht alle Stellen der Stadt Wil über ein Globalbudget steuern können. Nicht tangiert von einer neuen Personalaufwandsteuerung wären die Lehrerinnen und Lehrer. Auch Stellen, welche die Regierung aufgrund von Faktoren wie Arbeitslosigkeit oder Migrationsbewegungen nur bedingt aktiv steuern kann, würden nicht im Globalbudget auftauchen – und folglich auch nicht vom Parlament diskutiert werden. Das wird auch im Kantonsrat so gehandhabt.

Die Frage, wie ein entsprechendes System in Wil umgesetzt werden könnte, macht einige rechtliche und organisatorische Abklärungen nötig. Eventuell müsste sogar die Gemeindeordnung angepasst werden, was zwingend in einer Volksabstimmung münden würde.

Um die Umsetzung des Anliegens zu prüfen, beantragt der Stadtrat deshalb die Umwandlung der Motion von Bachmann in ein Postulat. Denn eine direkte Realisierung des Antrags, wie in der Motion verlangt, lasse sich rechtlich nicht umsetzen.