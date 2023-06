Wil Ein American-Football-Fest im Stadion Bergholz: Das erste Heimspiel der Helvetic Guards war trotz Niederlage ein voller Erfolg Am Sonntagnachmittag spielte das Schweizer American-Football-Team Helvetic Guards in der European League of Football zuhause in Wil gegen die Raiders Tirol. Auch wenn der sportliche Coup bei der 7:22-Niederlage gegen den österreichischen Favoriten ausblieb, war das erste Heimspiel der Guards ein Highlight. Über 2300 Leute fanden den Weg ins Bergholz.

Der Amerikaner Ken Hike Jr. (rechts) bei einem Tackle. Die Helvetic Guards waren ein würdiger Gegner der Raiders Tirol. Bild: Arthur Gamsa

Was für eine American-Football-Party am Sonntag in Wil. Das neu gegründete Team Helvetic Guards aus der European League of Football (ELF) lud zum ersten Heimspiel überhaupt. Der Gegner war kein geringerer als der letztjährige Halbfinalist Raiders Tirol. Aber nicht nur das sportliche Spektakel stand im Mittelpunkt. Helvetic-Guards-Geschäftsführer Toni Zöller sagte vor dem Spiel: «Es soll ein Sportfest für Jung und Alt werden.»

Das war es auch. Über 2300 Zuschauerinnen und Zuschauer von überall aus der Schweiz fanden den Weg ins Wiler Südquartier. Und kamen absolut auf ihre Kosten. Bereits früh am Nachmittag konnte man sich vor dem Stadion mit Burger, Hotdog oder Pommes frites verpflegen. Der schlaue Fan nahm auch noch Badehose und Badetuch mit und machte vor dem Spiel einen Abstecher in die Badi Bergholz, um sich abzukühlen.

Gute Stimmung bei den Fans

Nico Arn war für die musikalische Unterhaltung zuständig. Bild: Arthur Gamsa

Rund eineinhalb Stunden vor der Partie heizte Musiker und Komiker Nico Arn den Besuchenden so richtig ein und stimmte die Fans auf das erste Heimspiel ein. Um 16.25 Uhr war es dann so weit. Der erste Football flog im Stadion Bergholz von der einen auf die andere Seite. Helme prallten aufeinander und dumpfe Geräusche von ineinanderrennenden Spielern hallten durch die Arena. Die Helvetic Guards sind in Wil angekommen.

Das Publikum musste aber erst einmal etwas in die Gänge kommen. Wurden die ersten Minuten vor allem von den mitgereisten Tirol-Fans dominiert, wurde es, je länger die Partie dauerte, immer lauter, wenn das Schweizer Team auf dem Platz war. «Let's go Guards, let's go», wurde von der Tribüne aufs Feld gerufen. Trotzdem war es der Favorit aus Österreich, der als Erster punkten konnte. Im ersten Viertel gingen die Gäste mit 7:0 in Führung.

Erster Touchdown im Stadion Bergholz

Auch wenn der eine oder andere Football-Experte prophezeite, dass die Raiders den Schweizern keine Chance lassen werden, hielten die Guards gut mit. Im zweiten Viertel wurde es dann im Bergholz zum ersten Mal so richtig laut. Der amerikanischer Quarterback Collin Hill warf das Ei zu Silas Nacita, der den Weg in die Endzone fand und zum 7:7 ausglich. Der erste Touchdown auf heimischem Boden war Tatsache. Das Bergholz explodierte. Die American-Football-Community ist in der Schweiz zwar noch nicht so gross, aber definitiv leidenschaftlich.

Für die Helvetic Guards war es das erste Heimspiel im Stadion Bergholz. Bild: Arthur Gamsa

«American Football auf europäischem Top-Niveau in der Schweiz schauen zu können, ist einfach der Hammer», sagte ein Fan. In der ersten Saison versuchen die Helvetic Guards nun eine gute Fangemeinschaft aufzubauen. Das erste Heimspiel zeigte: Die Schweizerinnen und Schweizer interessieren sich für die amerikanische Sportart.

Der sportliche Erfolg blieb aber aus. Die Raiders Tirol entpuppten sich als zu stark. Der Geheimfavorit auf den Titel konnte die Guards mit 22:7 bezwingen. Und doch: Das erste Heimspiel des Schweizer American-Football-Team war ein voller Erfolg. Die Fans können auf die nächsten Auftritte im Bergholz gespannt sein. Vielleicht wird es dann auch irgendwann den ersten Heimsieg zu bejubeln geben.