Wil Dominik Scherrer – haarscharf am E-Sports-Final vorbei Äusserst knapp hat der Wiler Dominik Scherrer das Endspiel um den Sieg in der Swiss Baseball E-Sports League verpasst. Im Halbfinal verlor er knapp mit 4 zu 7 gegen seinen Kontrahenten von den Therwil Flyers.

Der Halbfinalgegner hatte nach dem Spiel nur lobende Worte für Dominik Scherrer. Bild: Christoph Heer

Was bleibt, ist der «kleine» Final um Platz 3, welchen Dominik Scherrer von den Wil Devils am kommenden Mittwochabend austrägt. Was aber war der Grund für seine Niederlage im Halbfinal? Der 18-Jährige sagt:

«Es war ein äusserst spannendes Spiel.»

Die gegnerische Mannschaft, die Therwil Flyers, habe ihren besten Spieler eingesetzt und zudem das beste Onlineteam, die Los Angeles Dodgers, für sich ausgewählt.

Für den neutralen Zuschauer wurde ersichtlich, dass Dominik Scherrer nicht vom Glück begünstigt wurde. «Ich bin aber stets meiner Linie und meinem auserwählten Team, den Chicago Cubs, treu geblieben. Dies führte mit Bestimmtheit zu einem kleinen Vorteil für den Gegner.»

Der Weg ist noch nicht zu Ende

Obschon Dominik Scherrer sein Ziel, den Finaleinzug, verpasst hat, blickt er optimistisch nach vorne. Er sagt: «Natürlich ist man enttäuscht, wenn man so nah am Finale steht.» Das Endspiel sei auch sein Ziel gewesen. Nichtsdestotrotz gehe es am Mittwochabend noch einmal um viel – vor allem um Prestige. Scherrer sagt:

«Darum ist meine Vorfreude auf dieses letzte Spiel grösser als meine Enttäuschung über das Verpassen des Finals.»

Sein Halbfinalgegner hatte nach dem Spiel nur lobende Worte für den Äbtestädter. «Es war ein Wahnsinnsspiel. Ich ziehe meinen Hut vor Dominik, er hat insbesondere zu Spielbeginn genial gespielt und hat mir das Leben enorm schwer gemacht», sagte Marquis Richards, der von den Therwil Flyers für das Turnier nominiert worden war. Für Dominik Scherrer heisst es jetzt, den Fokus neu zu setzen und am Mittwochabend die Bronzemedaille für sich und seine Wil Devils zu sichern.