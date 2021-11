Wil Die Stadtharmonie wagt etwas Besonderes und kombiniert Blasmusik mit Soprangesang Die Stadtharmonie ist zurück auf der Bühne. Weit über 100 Personen wohnten dem Konzert in der Kreuzkirche bei. Der Höhepunkt für den Verein steht aber erst im nächsten Jahr an.

Die Stadtharmonie gab am Samstag ein Konzert in der Kreuzkirche Wil. Bild: Christoph Heer

«Music from Carmina Burana»: Es ist die Eröffnungskomposition für 80 Minuten Blasmusik vom Feinsten. Nicht viele werden dieses Werk von Komponist Carl Orff kennen, das macht jedoch nichts, Hauptsache es klingt gut. Und dann ist es bereits so weit. Es steht Johan de Meijs «Spring» als Zweites auf dem Programmheft und da tritt ein erstes Mal Sopranistin Petra Halper König in Erscheinung.

In einem Kleid, das mit ihr um die Wette glitzert, singt sie sich von Beginn weg in die Herzen der Besucher. Von der Empore herab begleitet sie die konzertierende Stadtharmonie Wil, die unter der Leitung von Andreas Signer ihr Bestes gibt. Es passt zusammen: Blasmusik und Soprangesang, eine herrliche Mischung, die einer Wohltat für Ohr und Gemüt gleichkommt.

Dreimal Beethoven darf es schon sein

Sorgfältig ausgesuchte Stücke erklingen in der Kreuzkirche. Dass dabei gleich drei Werke von Ludwig van Beethoven mitintegriert sind, kann dem Musikliebhaber nur recht sein. «Allegretto from Symphony No. 7», «Rockin Elise» und «Ich hätt’ getanzt heut’ Nacht» aus dem Musical «My Fair Lady» werden nicht unbedingt bejubelt, aber sicherlich lang anhaltend beklatscht.

Auch die Stadtharmonie gehört zu den zahlreichen Musikvereinen in der Region, die viele Monate nicht auftreten konnten. So freute sich Vereinspräsidentin Katja Bürkler, dass nun endlich wieder musiziert werden kann. «Für uns ist es sicher eine Wohltat, wieder vor Publikum auftreten zu können», bedankte sie sich beim weit über 100-köpfigen Publikum.

Am Sonntagabend kommt ein zweites Publikum in den Genuss dieses Hörerlebnisses, denn die Stadtharmonie musiziert ein zweites Mal im Bronschhofer Pfarreisaal. Man hatte also zweimal die Gelegenheit, sich dieses Konzert zu gönnen. Ein Blick auf die Stadtharmonie-Agenda verrät, dass ein grosser Höhepunkt nur noch wenige Monate entfernt ist. Am Samstag, 7. Mai 2022, findet ihr traditionelles Jahreskonzert im Ebnet-Saal in Bronschhofen statt. Dabei wird ihre Neuuniformierung integriert sein. So heisst es einmal mehr: nicht verpassen.