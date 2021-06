Wil Die Sonne treibt sie an: Beim Alleeschulhaus flitzen selbst gebaute Solar-Mobile um die Wette Am Samstag fand auf dem Pausenplatz des Alleeschulhauses in Wil der 23. Solarcup statt. Neben dem Rennen der kleinen Modellautos bot der Anlass verschiedene Ausstellungen rund um die Themen Solarstrom und Elektromobilität.

Zwei der kleinen Flitzer auf der Rennstrecke. Bild: Larissa Flammer

Schon vor dem Beginn der nächsten Rennrunde werden die kleinen Solar-Mobile probeweise auf die Strecke geschickt. «Jetzt zieht es nach rechts», lautet das Fazit eines Jugendlichen. Bei der Rennleitung können letzte Reparaturen durchgeführt werden, damit der Flitzer im Rennen möglichst nicht gegen die Bande prallt. Gut 40 Teams haben sich für den Solarcup angemeldet, der am Samstag vor dem Alleeschulhaus in Wil durchgeführt wird.

Bei der Rennleitung können auch Reparaturen durchgeführt werden. Bild: Larissa Flammer

Am Vormittag schicken Schülerinnen und Schüler ihre selbst gebauten Solar-Mobile ins Rennen. Am Nachmittag darf auch die restliche Bevölkerung mittun. Die Stadt hat Bausätze – Motoren und Solarzellen – gesponsert. Wie die kleinen Autos aber schlussendlich aussehen, blieb den Teilnehmenden überlassen. Besonders auffällig ist am Vormittag ein Solar-Mobil, das wie eine übergrosse Ameise aussieht. Dieses zieht alle Blicke auf sich, ist aber wegen des Gewichts nicht das schnellste Mobil.

Einige Solarflitzer haben pinke Räder, andere Flammen-Muster auf dem Rumpf. Viele sind aus leichten Materialien gebaut, ein oder zwei aus Holz sind auch darunter. Beim Start geht der prüfende Blick der ambitionierten Rennteilnehmenden zum Himmel - der Sonnenstand wird abgeschätzt. Schnell wird das Solarpanel noch optimal ausgerichtet, damit der Flitzer möglichst viel Energie hat. Preise gibt es für die schnellsten und die schönsten Solarmobile.

Dieses Ameisen-Mobil zieht viele Blicke auf sich. Bild: Larissa Flammer

Der Solarcup bietet auch neben dem Rennen einige Attraktionen. Unter anderem stehen rund 20 E-Fahrzeuge von lokalen Garagisten für Probefahrten bereit. Eine Gruppe Jugendlicher ist besonders fasziniert von Elektro-Rollern. Auch der Verein Velo Wil hat einen Stand und präsentiert unter anderem E-Cargobikes.