Wil «Die Menschen möchten unterhalten werden»: Tonhalle bietet in der kommenden Saison Kontrapunkte zum belasteten Alltag 13 Produktionen warten in der Wiler Tonhalle auf Publikum. Leiterin Florence Leonetti präsentierte das Programm der Saison 2023/2024 und blickte auch zurück.

Humorvolle Sketches des Theaters Rigiblick von Monty Python sollen die Zuschauer den Alltag vergessen lassen. Bild: PD

Über 200 Personen liessen sich am Samstagvormittag in der Tonhalle Wil über das Programm der Saison 2023/24 ins Bild setzen. Leiterin Florence Leonetti vermittelte einen Vorgeschmack auf die künftigen Darbietungen auf der Tonhalle-Bühne und im kleinen Saal.

Erfreut zeigte sich Florence Leonetti über den Erfolg der letzten Saison: «Wir haben eine Auslastung von über 80 Prozent erreicht. Das ist sehr viel in Anbetracht der schwierigen Zeit, die hinter uns liegt.» Einschränkend stellte sie fest, dass ernste Schauspiele noch weniger gefragt seien als vor der Coronazeit. «Die Menschen möchten unterhalten werden.»

Altersmässig unterscheide sich das Tonhalle-Publikum nicht von jenem anderer Theater. Die Mehrzahl der Besucher sei über 55 Jahre alt. Regional bildeten Besucher aus Wil den Schwerpunkt, viele kämen aber auch aus den umliegenden Dörfern und Gemeinden.

Grosses Interesse an der Vorstellung des neuen Tonhalle-Programms. Bild: Josef Bischof

Junge Talente zeigen ihr Können

Die Tonhalle ist eine Institution der Ortsgemeinde und der Stadt Wil. Überdies gibt es einen Förderverein der Tonhalle. Dieser setzt sich auch für die Förderung junger Talente ein. An der Vorstellung des Saisonprogramms durften zwei Gewinner des letzten Talentwettbewerbs Kostproben ihres Könnens geben. Joe Strübi, ein zehnjähriger Pianist aus Rossrüti, verblüffte mit virtuosem Spiel. Leandra Böbel, eine Medizinstudentin aus Eschlikon, wartete mit geschliffenen Poetry-Versen auf.

Florence Leonetti, Leiterin Tonhalle Wil. Bild: PD

Die Zielsetzung für das neue Programm hat Florence Leonetti aus den Erfahrungen der Vorjahre abgeleitet. Zwar sei man bestrebt, verschiedene Vorlieben zu berücksichtigen. Es sei aber nicht möglich, zeitgenössisch avantgardistisches Theater nach Wil zu bringen. Auf einen Nenner gebracht formulierte sie: «Die Darbietungen müssen die Menschen aus dem Alltag abholen und unterhalten.» Damit trifft man sozusagen zwei Fliegen auf einen Schlag: Der Theatersaal füllt sich, und man behält die Kosten im Griff.

Musik mit hohem Stellenwert

Die Tonhalle macht ihrem Namen Ehre mit dem neuen Programm: Musiktheater und musikalische Darbietungen überwiegen. Von Januar bis März ist das Musiktheater Wil wieder zu Gast. Es zeigt die Oper «Cavalleria Rusticana» von Pietro Mascagni. Unter der Leitung von Kurt Pius Koller werden der Chor zu St.Niklaus, der Männerchor Concordia Wil und das Sinfonische Orchester Wil mitwirken.

Das Musical «Sugar – Manche mögen’s heiss» basiert auf dem Filmklassiker «Some Like it Hot» mit Marylin Monroe. Bild: PD

Schon der Saisonauftakt ist musikalisch: «Babylon Swing» mit dem King of Swing Orchestra. Das Stück führt ins Berlin der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. In «Respect! Tribute to the Greatest Soul Divas» werden auch Hits von Tina Turner zu hören sein. Im musikalischen Begleitensemble wird Pepe Lienhard mitwirken. Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz wird das Silvesterkonzert geben. Das Musical «Sugar – Manche mögen’s heiss» spielt vor rund 100 Jahren in Chicago. Riklin und Schaub präsentieren «Lieder, die du sehen musst». In der Komödie «Die Wunderübung» verstärkt Musik die Emotionen.

Humorvolle Sketches verspricht das Stück «Hommage an Monty Python». Tiefgründiges lassen die Aufführungen von «Cyrano de Bergerac», «Die Laborantin» und «ein Kuss» erwarten. «Frau Holle», «Herr Eichhorn und der erste Schnee» sowie «Pumuckl» sind speziell für Kinder gedacht.