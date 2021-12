Wil Die Meinungen über die neue Buslinie 731 gehen auseinander – von «erfreut» bis «nicht notwendig» ist alles dabei Die neue Buslinie 731 von Wil bis nach Stelz ist pünktlich zum Fahrplanwechsel eröffnet worden. Bereits am ersten Tag ist diese Strecke gut besucht. Reinhard Heller, Buschauffeur, gibt Auskunft über die neue Buslinie.

Bei den Bushaltestellen am Bahnhof Wil steht neu der orange-weisse Regiobus 731. Bild: Felicitas Markoff

Nach dem jährlichen Fahrplanwechsel hat sich am Montag, den 13. Dezember, am Bahnhof Wil, mehr geändert als nur die An- und Abfahrtszeiten des öffentlichen Verkehrs: Ein orange-weisser Regiobus sticht am Busbahnhof besonders ins Auge. Denn dieser war anlässlich der ersten Fahrten der neuen Buslinie 731 zwischen dem Bahnhof Wil und dem Industriegebiet Stelz mit einem bunten Blumenkranz geschmückt.

Der neue Bus an der Haltekante E verkehrt neu von Montag bis Samstag via Toggenburgerstrasse, Rickenbach und Stelz an die Endhaltestelle Kirchberg, Fetzhof im Halbstundentakt. Am Sonntag wird diese Buslinie jedoch nicht bedient.

Fahrgäste wurden beschenkt

Wer am Montag mit dem neuen Bus gefahren ist, wurde mit einem Biberli beschenkt. «Die Fahrgäste haben sich sehr darüber gefreut», sagt Reinhard Heller, Buschauffeur von Regiobus. Bereits am ersten Tag hat es zahlreiche Fahrgäste gegeben. Reinhard Heller habe mehrere Rückmeldungen von Fahrgästen erhalten: «Viele wissen die neue Buslinie zu schätzen und freuen sich darüber.» Doch das sehen offenbar nicht alle so. Ein Fahrgast sagte zum Beispiel, dass es aus seiner Sicht nicht nötig gewesen wäre, eine neue Buslinie zur Verfügung zu stellen. Reinhard Heller ist da anderer Meinung und sagt:

Reinhard Heller, Buschauffeur. Bild: Felicitas Markoff

«Aus meiner Sicht war eine neue Buslinie auf dieser Strecke notwendig, weil der Bus über die Toggenburgerstrasse fährt, die jetzt nicht mehr durch einen anderen Bus bedient wird.»

Der 67-Jährige sagt, die Buslinie sei vor allem auch für Fahrgäste, die in der Nähe der Stelz-Bushaltestelle arbeiten, ein Vorteil. So können sie bei dieser Bushaltestelle aussteigen und direkt zu ihrer Firma laufen. Vorher war das so nicht möglich.

Im Fahrzeug, das die Linie am Montag bediente, funktionierte gemäss Buschauffeur alles einwandfrei. Der Billettautomat läuft, der Lautsprecher nennt alle Haltestellen und auch die Bushaltestellen seien alle richtig beschriftet.

Auch bei Coop Bau und Hobby und Aldi können die Fahrgäste neu mit der Buslinie 731 mitfahren. Dort gebe es viele Personen, die zu Fuss einkaufen gehen und selber kein Auto besitzen. «Wenn der Bus dort nicht vorbeifahren würde, wären diese Personen abgeschnitten», sagt der Buschauffeur.