Wil «Die Leute wollen weg von der Wegwerfgesellschaft»: Warum drei Wiler Geschäfte beim Secondhand Day mitmachen Am Samstag findet zum zweiten Mal der Secondhand Day statt. Die Initianten wollen Konsumentinnen und Konsumenten davon überzeugen, mehr gebrauchte Güter zu kaufen. Auch in Wil machen drei Geschäfte beim Aktionstag mit.

Eine junge Frau ist auf der Suche nach einem passenden Secondhand Kleidungsstück. Bild: PD

Secondhand boomt. Mit dem Kauf von Produkten aus zweiter Hand lässt sich ein gesellschaftlich anerkanntes Statement gegen den übermässigen Konsum setzen. Zu diesem Zweck wurde vergangenes Jahr schweizweit der Secondhand Day ins Leben gerufen, der diesen Samstag zum zweiten Mal durchgeführt wird, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

1,5 Tonnen CO 2 eingespart

Am Secondhand Day messen die Initianten, zu denen etwa die Verkaufsplattform Ricoardo gehört, die Menge CO 2 , die an diesem Tag im Vergleich zur gleichen Menge an Neuwaren durch den Handel von Secondhandwaren eingespart werden kann. Secondhand- und Vintage Shops, Tauschbörsen, Flohmärkte, Reparatur- oder Upcycling-Anbieter, die sich als Teilnehmer registriert haben, werden Circular Heroes genannt.

Beim ersten Secondhand Day konnten Mithilfe von 337 Circular Heroes und deren Kundschaft 1,5 Tonnen CO 2 eingespart werden. Das entspricht gemäss den Initianten den täglichen Emissionen einer kleinen Schweizer Stadt wie Zug.

Die Adressen der teilnehmenden Circular Heroes sind auf der Website secondhandday.ch aufgelistet. Auch in Wil sind drei registriert. Einer davon ist 2nd Peak Pop-up, ein Shop für Outdoor Bekleidung. Fridas Kleid veranstaltet am 31. Oktober einen Secondhandmarkt in der Wiler Lokremise. Und auch der online Luxus Secondhand Shop Kaleaz macht beim Aktionstag mit.

Secondhand Day ist zum einkaufen inspirierend

Isabelle Schindler ist die Gründerin und Geschäftsführerin von 2nd Peak. Das Geschäft mit Hauptfiliale in Zürich kauft und verkauft vor allem Bekleidung für Bergsport. Für drei Monate gibt es 2nd Peak auch an der Weierstrasse in Wil, als Pop-up Laden. Schindler sagt: «Bergsportkleidung ist teuer und wird nicht viel getragen. Deshalb geben viele ihre teure Bergsportkleidung nicht in die Kleidersammlung und lassen sie stattdessen im Schrank hängen. Das wollte ich ändern.»

Isabelle Schindler erhielt in der 2nd Peak Filiale in Zürich die Nachhaltigkeits-Auszeichnung «Sustainable Outdoorstore of the Year». Bild: PD

Die Zielgruppe von Schindler sind Menschen, die nachhaltig leben und einkaufen wollen. Oft sind es auch Einsteiger im Bergsport, die sich noch keine teure Ausrüstung kaufen wollen. Viele möchten zuerst einmal das Material testen. Die Geschäftsführerin sagt:

«Manchmal kommen aber auch Menschen in den Laden, die konsequent minimalistisch leben, also versuchen möglichst wenig zu konsumieren.»

Es gebe aber auch eine Zielgruppe, die Waren bringe, weil sie häufig konsumiere. Aus diesen unterschiedlichen Zielgruppen ergänzen sich Angebot und Nachfrage gut, teilt die Geschäftsführerin mit.

Am besten verkaufen sich im 2nd Peak Hardshelljacken, Wanderschuhe und Rucksäcke. Für Waren, die Schindler nicht mehr los wird, gibt es Upcycling Projekte wie aus Hardshelljacken hergestellte «Znüni-Säckli», oder Fussmatten, die aus alten Kletterseilen hergestellt werden.

Wenn Hardshelljacken nicht mehr verkauft werden können, wird aus ihnen ein «Znüni-Säckli» hergestellt. Bild: PD

Luxus Secondhand Markt wächst weltweit

Auch der online Luxus Secondhandshop Kaleaz macht bereits zum zweiten Mal beim Secondhand Day mit. Doch wie passen Luxus und Secondhand überhaupt zusammen? Der Luxus Secondhand Markt wachse weltweit und entwickle sich laufend weiter, teilt eine Mitarbeiterin des Shops mit. Bei Kaleaz können Schmuck, Uhren und Taschen von bekannten Marken gekauft werden. Die Preise beginnen bei über 500 Franken – alles andere als günstig für Secondhand. Für Luxusgüter hingegen schon. Auch die Mitarbeiterin von Kaleaz beobachtet, dass Secondhand populär geworden ist.

Die Voraussetzung für den Secondhand Day ist, dass man eine spezielle Aktion anbieten muss, erklärt die Mitarbeiterin. Bei vielen Geschäften werden an diesem Tag Rabatte angeboten. Bei Kaleaz werden innerhalb eines Monats für jedes verkaufte Produkt jeweils 20 Franken an die Organisation Blue Planet gespendet. Die Mitarbeiterin des Luxus Secondhand Shops sagt weiter:

«Die Leute wollen weg von der Wegwerfgesellschaft.»

Gleichzeitig gebe es viele junge Leute, die ein Faible für Luxusartikel hätten. So gebe es zum Beispiel Kunden, die keine neue Rolex kaufen würden, aber kein Problem damit haben, eine zu tragen, die bereits fünf Jahre alt ist.