Wil Die Holperpiste wird saniert: Toggenburgerstrasse erhält einen neuen Belag, der auch den Lärm reduziert Von Mai bis September muss auf der stark befahrenen Toggenburgerstrasse in Wil mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Strecke wird saniert. Im Jahr 2023 folgt eine zweite Etappe.

Der Belag der Toggenburgerstrasse weist Risse auf. Bild: Simon Dudle

Am 9. Mai beginnt das Strassenkreisinspektorat Gossau zusammen mit den Technischen Betrieben Wil mit der Sanierung der Toggenburgerstrasse im Abschnitt Rösslikreisel bis zur Autobahnüberführung. Dabei werden umfassende Strassenbauarbeiten durchgeführt und die Wasserleitungen ersetzt, wie einer Medienmitteilung aus dem kantonalen Bau- und Umweltdepartement zu entnehmen ist. Von Mai bis September muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Der Grund für die Sanierungsarbeiten ist der Zustand der Toggenburgerstrasse im betreffenden Abschnitt, der schon länger bemängelt wird. Die Strasse weist zum einen Risse auf, zum anderen sind die Abschlüsse beschädigt. Bei den Abschlüssen handelt es um die Steine, welche die Strasse und die Gehwege beschränken, wie Michael Rüegg vom Strassenkreisinspektorat Gossau erklärt.

Im Zentrum der Sanierungsarbeiten steht ein Totalersatz der Beläge und der Fundationsschicht. Der neue Belag wird eine lärmreduzierende Wirkung haben. Nebenbei werden auch die Gehwege erneuert und die Bushaltestellen hindernisfrei ausgebaut. In der Mitteilung heisst es: «Dank der umfangreichen Bauarbeiten kann die Strasse langfristig genutzt werden.»

Neue Gestaltung wird erst nach der Sanierung zum Thema

Mit dem Umgestaltungsprojekt Toggenburgerstrasse, über das die Wiler Politik seit mehreren Jahren diskutiert, hat die anstehende Sanierung nichts zu tun, sagt Rüegg. «Wir sind für den Unterhalt zuständig.» Am Konzept der Strasse ändere sich durch die Sanierungsarbeiten nichts. Der stellvertretende Strassenkreisinspektor sagt: «Wir müssen jetzt etwas machen, die Schäden an der Strasse sind offensichtlich.» Alles andere komme später.

Der Stadtrat hatte bereits im Jahr 2011 von einem Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Toggenburgerstrasse Kenntnis genommen. Das Projekt verzögerte sich unter anderem deshalb, weil nach der Ausarbeitung eines Vor- und eines Bauprojekts noch Änderungswünsche aufkamen, die mittels eines Verkehrsgutachtens geprüft werden mussten und schliesslich eine Überarbeitung des Bauprojekts nötig machten. Im vergangenen Jahr wurde die Planung wieder aufgenommen.

Auf ein Lichtsignal wird bewusst verzichtet

Die Sanierungsarbeiten erfolgen in zwei Etappen in den Jahren 2022 und 2023. Die Bauarbeiten der ersten Etappe beginnen am Montag, 9. Mai, und dauern voraussichtlich bis Ende September 2022. Die Toggenburgerstrasse bleibt während der Bauarbeiten bis auf wenige Einschränkungen in beide Richtungen befahrbar.

Wie Michael Rüegg erklärt, wird jeweils nur auf einer Strassenseite gebaut. «Die Fahrbahnbreite wird dadurch schmaler.» Man habe bewusst auf eine Verkehrsführung mit Lichtsignal verzichtet:

«Auf dieser stark befahrenen Strasse gäbe es zu viel Rückstau – auch in die Kreisel.»

Fussgänger können während der Arbeiten nur noch jeweils einen der beiden Gehwege benutzen, die Umleitung wird signalisiert.

Die angrenzenden Liegenschaften bleiben mehrheitlich für den motorisierten Verkehr zugänglich. Ausnahmen wird das Tiefbauamt frühzeitig kommunizieren. Michael Rüegg sagt: «Wir haben mit allen Gewerbetreibenden das Gespräch gesucht.»