Wil Die Arbeit der IG Kultur zeigt Wirkung: Liegenschaft «zum Turm» soll zügig umgebaut werden Stadtpräsident Hans Mäder unterstützte an der HV der IG Kultur deren Forderung nach einer möglichst raschen Schaffung eines Kultur-, Musikschule- und Begegnungszentrums in der Liegenschaft «zum Turm».

Projektleiter Marko Sauer (links) erklärt den geplanten Umbau der Liegenschaft «zum Turm». IG-Kultur-Präsident Sebastian Koller hört aufmerksam zu. Bild: Christof Lampart

Stadtpräsident Hans Mäder und Marko Sauer, Projektleiter Hochbau, stellten sich an der Hauptversammlung der IG Kultur, die am Samstagvormittag im El Pincho in der Wiler Altstadt abgehalten wurde, den Fragen der Mitglieder. Nachdem Sauer umfassend die mögliche Zwischen- und spätere Endnutzung des alten Feuerwehrdepots in der Liegenschaft «zum Turm» als Kultur-, Musikschule- und Begegnungszentrum aufgezeigt hatte, bekräftigte Mäder zur Freude der IG-Kultur-Mitglieder, dass es ganz im Sinne des Stadtrates sei, beim Projekt zügig vorwärtszumachen.

In der Vergangenheit sei seitens der Stadt zu viel Zeit und Arbeit darauf verwendet worden, möglichst alle Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Doch so komme man nicht vorwärts – was weder im Sinne der Wiler Vereine, noch der Musikschüler, noch der kulturinteressierten Bevölkerung sei. «Wir Wiler müssen vor allem eine Frage beantworten: Wollen wir das Projekt oder wollen wir es nicht?», so Mäder.

Finanziell problemlos tragbar

Finanziell sei ein Kulturzentrum Turm, das machte Mäder deutlich, für die Stadt Wil problemlos tragbar – selbst wenn der Umbau am Ende rund 20 Millionen Franken kostete. Er sagte:

«Wir müssen vor der Summe keine Angst haben, denn bei den Investitionen sind wir in der Stadt Will nicht in einer kritischen Phase.»

Wichtig sei, das betonten Sauer und Mäder unisono, dass man nicht nur eine unkomplizierte Zwischennutzung im Turm ermögliche, sondern die ganze Planung so aufgleise, dass man Jahre später im Bedarfsfall den Turm problemlos wieder umnutzen könne. Alles in allem, so Sauer, solle im Turm dereinst nicht nur die Musikschule Wil, welcher die Ankernutzung zukäme, einen Platz finden, sondern auch Mietwohnungen im obersten Geschoss und andere kommerzielle Nutzungen ihren Teil zur Finanzierung beitragen.

Die Grünzone auf der südlichen Rückseite soll zudem über ein offenes Erdgeschoss erschlossen werden. Eine Aula, öffentliche Aufenthaltsräume und Probelokale sollen zudem für Bevölkerung und Vereine einen kulturellen Mehrwert bringen. «Wir wollen im ‹Turm› zukünftig eine Vielfalt leben und keine Mononutzung. Und es soll ein Ort für die Stadt werden, nicht für auswärtige Gäste», so Sauer.

Koller weiterhin Präsident

Die ordentlichen Geschäfte an der IG Kultur Will-HV gaben wenig zu reden. Der Vorstand um Präsident Sebastian Koller, welcher unverändert erneut kandidierte, wurde einstimmig wiedergewählt. Die beiden Jahresrechnungen – die letzte HV der IG Kultur Wil fand pandemiebedingt im Februar 2019 statt – schlossen positiv ab.