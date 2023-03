Wil «Der Verein befindet sich im ersten Nach-Corona-Jahr voll auf Kurs»: Das sagt der Präsident des Gewerbevereins Der Gewerbeverein Wil und Umgebung kann auf eine sorgenfreie Gegenwart blicken, konnte doch der Vorstand komplettiert und die Zahl der Mitglieder stabilisiert werden.

Präsident Stefan Frick hatte gut zu lachen an der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins Wil und Umgebung. Bild: Christof Lampart

Wie Stefan Frick, Präsident des Gewerbeverein Wil und Umgebung an der Mitgliederversammlung im Stadtsaal Wil erklärte, befinde sich der Verein im ersten Nach-Corona-Jahr wieder voll auf Kurs. Gerade im Vereinsleben habe sich die Abschaffung der pandemiebedingten Einschränkungen vor über einem Jahr schnell positiv bemerkbar gemacht.

Und zwar nicht nur in Bezug auf die Teilnehmerzahlen an den Gewerbeanlässen, sondern auch hinsichtlich der Mitgliederzahl generell. «Wir konnten im Jahr 2022 21 neue Mitglieder hinzugewinnen, womit wir nun auf 389 Mitglieder kommen. Das ist ungefähr das Niveau, das wir vor Corona hatten», freute sich Stefan Frick.

Matthias Raschle neu im Vorstand

Neu ist auch – im Vereinsvorstand – der Rechtsanwalt und Notar Matthias Raschle, welcher als Nachfolger von Jonas Rüegg einstimmig von den 92 Stimmberechtigten im Stadtsaal gewählt wurde. Der übrige Vorstand um Stefan Frick wurde ebenfalls für zwei weitere Jahre einstimmig im Amt bestätigt. S

tefan Frick würdigte den scheidenden Jonas Rüegg als eine Persönlichkeit, die, seit sie 2016 im Vorstand des Gewerbevereins Platz genommen hatte, sich stets mit «guten Ideen eingebracht» und mit seinen Frühlingsbäumen die «Gewerbler» immer wieder «auf den Frühling eingestimmt» habe. Jonas Rüegg wurde für seine Verdienste von der Versammlung einstimmig zum Freimitglied ernannt.

Matthias Raschle erklärte – in schriftlicher, auf der Leinwand eingeblendeter Form -, was seine Ziele für die Vorstandsarbeit seien: Die Förderung des Austausches unter den Unternehmerinnen und Unternehmern sowie die Schaffung von guten Rahmenbedingungen für das Gewerbe in der Region Wil.

Frühlingsbaum wird am 9. Mai aufgestellt

Abschied zu nehmen, galt es auch von Armin Eugster und Markus Hörler, welche in ihrer Funktion als OK-Mitglieder der Gewerbestrasse verabschiedet wurden. Zugleich gab Stefan Frick bekannt, dass die 3. Gewerbestrasse am 30. August 2025 stattfinden wird.

Der nächste Vereinshöhepunkt in diesem Jahr wird am 9. Mai das Aufstellen des Frühlingsbaum beim Stadtmarkt sein. Daneben sind im weiteren Verlauf des Jahres drei Betriebsbesichtigungen (Felix Gartenbau Wuppenau, Sygma AG und Lasergame Wil und Zürcher Kies und Transport AG) sowie der traditionelle Herbstanlass vorgesehen.