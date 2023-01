Wil Das Haus zum Turm in der Äbtestadt soll zu einem öffentlichen Wohnzimmer werden – so sehen die Pläne aus Die Liegenschaft zum Turm an der Tonhallestrasse 15 bis 23 befindet sich seit 2017 im Besitz der Stadt Wil. Bis zum definitiven Entscheid, was mit den Räumlichkeiten passiert, soll eine Zwischennutzung möglich sein. Diese soll den Charakter eines «öffentlichen Wohnzimmers» haben.

Das Haus zum Turm an der Tonhallestrasse soll zuerst zwischengenutzt werden, bevor ein definitiver Entscheid fällt. Bild: PD

Die Liegenschaft zum Turm in der Wiler Vorstadt soll geöffnet und die ehemalige Fahrzeughalle der Feuerwehr während einer rund fünfjährigen Zwischennutzung für eine breite Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Bis zum 6. März besteht die Möglichkeit, via Online-Formular eine unverbindliche Interessensbekundung einzureichen. Am 13. März findet eine Begehung mit qualifizierten Interessierten statt.

Seit 2017 befindet sich die Liegenschaft zum Turm an der Tonhallestrasse 15 bis 23 im Besitz der Stadt Wil. Inzwischen wurden eine Machbarkeitsstudie, ein Vorprojekt und eine kooperative Zielbildentwicklung durchgeführt. Bis die definitiven Nutzungen fest­stehen, sollen die Räume zwischengenutzt werden. Diese Zwischennutzung soll den Charakter eines «öffentlichen Wohnzimmers» haben.

Nutzungskonzept und Betreiber werden gesucht

Für eine rund fünfjährige Zwischennutzung der ehemaligen Fahrzeughalle wird nun ein inno­vatives Nutzungskonzept und eine Betreiberschaft gesucht. Der Betrieb soll selbsttragend sein. Das 1. und 2. Obergeschoss der Liegen­schaft werden derzeit als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge genutzt.

Künftig sollen die Oberge­schosse der Volkshochschule zur Zwischennutzung übergeben werden. Die Halle im Erdgeschoss steht noch leer und soll der Öffentlichkeit zugänglich ge­macht werden. Die Zwischennut­zung wird als Chance gesehen, um Erfahrungen für die langfristige zukünftige Nutzung zu gewinnen. Zu den zur Verfügung stehenden Räumlichkei­ten gehören zwei zusammenhängende Hallen mit einem Umfang von rund 650 Quadratmetern sowie ein Keller­raum.

Bis zum 6. März kann eine unverbindliche Interessensbekundung eingereicht werden. Qualifizierte Interessierte werden am 13. März um 17.30 Uhr zu einer Begehung und anschliessendem Info-Apéro der Liegenschaft eingeladen. (pd)