Wil Demenzzentrum, Alterswohnung, Quartierzentren: Das ist der Stand der drei grossen Projekte der Thurvita – und dann werden sie realisiert Die Thurvita hat einiges vor: Über 70 neue Alterswohnungen und 80 Plätze für Demenzerkrankte sind geplant. Ein Projekt wird noch Jahre blockiert sein, während es bei den anderen beiden vorwärtsgehen könnte.

Wohnen im Quartier, die Sanierung des Sonnenhofs und ein Kompetenzzentrum für Demenzerkrankte: Das sind die grossen Projekte der Thurvita. Bild: PD

Klassische Altersheimplätze werden je länger je mehr verschwinden. Die älteren Menschen sollen möglichst eigenständig bleiben – und vor allem ein Leben lang zu Hause wohnen. Ambulante und stationäre Leistungen können in den eigenen vier Wänden beziehungsweise in Alterswohnungen, bezogen werden. So lautet die Vision der Thurvita, wie der CEO Alard du Bois-Reymond in einem Interview sagt.

Die Thurvita möchte in Wil gleich drei grössere Projekte umsetzen: die Erweiterung und Sanierung des Sonnenhofs, das Demenzzentrum in Rossrüti sowie die Quartierzentren Nord und Süd. Das ist der aktuelle Stand dieser drei Vorhaben:

Das Alterszentrum Sonnenhof, das 1986 eröffnet wurde, muss saniert werden. Zudem sollen 38 Kleinwohnungen für ein selbstbestimmtes Wohnen entstehen. Insgesamt ist Platz für dieselbe Anzahl Personen wie heute geplant, die beiden Wohnformen werden hälftig aufgeteilt. Für die Kleinwohnungen habe man schon einige Anfragen erhalten, sagt Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita.

So soll die Südwestfassade des künftigen Wohnhauses im Alterszentrum Sonnenhof dereinst aussehen. Bild: PD

In ein paar Wochen dürfte die Baueingabe für das Projekt erfolgen, so du Bois-Reymond. Wenn alles nach Plan verläuft, werden die Bauarbeiten Anfang 2023 beginnen.

Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita. Bild: PD

Für die zweieinhalb-jährige Bauzeit werden die Bewohnerinnen und Bewohner ins ehemalige Alterszentrum Rosenau in Kirchberg ziehen. Dort ist aktuell das Durchgangszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine. Den Mietvertrag für die Rosenau habe man vor über einem Jahr abgeschlossen. «Sobald die Bauzeit im Sonnenhof beginnt, werden wir den Platz in der Rosenau für uns beanspruchen müssen», sagt der CEO.

An der Konstanzerstrasse in Rossrüti soll ein Demenzzentrum entstehen, in dem bis zu 80 Menschen leben sollen. Zehn Wohngruppen mit je acht Plätzen wird es geben. «Menschen mit Demenz brauchen Geborgenheit und einen überschaubaren Lebensraum», sagt du Bois-Reymond. Deshalb wolle man auch hier von grossen Stationen wegkommen. In einer Wohngruppe sei die Atmosphäre beinahe wie in einer grossen Familie, das gebe Sicherheit, so der CEO.

Die Thurvita plant in Rossrüti ein Demenzzentrum. Bild: PD

Derzeit bietet die Thurvita knapp 50 Plätze für Demenzerkrankte. «In Zukunft werden wir mehr brauchen.» Zudem gebe es in der Ostschweiz nur wenige ähnliche Angebote.

Der Sondernutzungsplan für das Bauvorhaben liegt noch bis zum 8. Juni öffentlich auf. Die Firma Gebrüder Egli AG plant auf dem gleichen Areal einen Erweiterungsbau. Sobald der Sondernutzungsplan genehmigt ist, dürfte es zügig vorwärtsgehen, sagt du Bois-Reymond. Dann habe man eine gute rechtliche Basis und Einsprachen bei der Baueingabe dürften es schwer haben. Der Baubeginn ist voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 geplant. Die Bauzeit beträgt zweieinhalb Jahre.

Das Quartierzentrum Nord in Bronschhofen hat es schwer. Seit ein paar Jahren ist das Projekt «Älter werden im Quartier» durch eine Einsprache blockiert. Geplant ist, dass ältere Menschen mit anderen in einem Quartier leben und so am Leben teilnehmen. Es sollen 34 altersgerechte Wohnungen, 44 normale Mietwohnungen, ein Restaurant sowie ein barrierefreier Einkaufsladen entstehen.

Mit dem Projekt «Älter werden im Quartier» soll in Bronschhofen ein lebendiges Zentrum entstehen. Bild: PD

So schnell dürfte es beim Projekt aber nicht vorwärtsgehen. Du Bois-Reymond sagt:

«Wir werden den Sondernutzungsplan nochmals neu auflegen, weil der Plan formale Schwachstellen hatte.»

Dies halte erneute Einsprachen zwar nicht ab, aber man habe dann eine stichfeste Vorlage, die einer gerichtlichen Beurteilung standhalte. «Das Projekt dürfte erst in einigen Jahren realisiert werden», sagt der CEO.

Deshalb wurden die Planungen für ein Quartierzentrum Süd vorgezogen. Zum Standort und zur Ausgestaltung kann du Bois-Reymond noch nichts sagen. «In ein paar Monaten können wir mehr Angaben machen», sagt er. Sicher ist, dass mindestens 30 Wohnungen entstehen, alles darunter wäre nicht kostendeckend.