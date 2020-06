Wil: Das «Schöntal» heisst weiter «Schöntal», kommt aber in einem neuen Look daher Ab Freitag empfängt das Café-Restaurant an der oberen Bahnhofstrasse in Wil wieder Gäste. Vorerst allerdings nur mit einem reduzierten Angebot an Speisen.

Das «Schöntal» kommt neu im 1920er-Look daher. Es ist in einen Lounge-Bereich und ein Bistro aufgeteilt. Bild: Timon Kobelt

«So etwas braucht Wil dringend», sagt ein schaulustiges Pärchen, das inmitten der Baustelle im ehemaligen Café-Restaurant Schöntal steht. Wobei sich die Baustelle in den letzten Zügen befindet. Bereits ab diesem Freitag herrscht wieder Leben im Lokal. Eine schnelle Auferstehung, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass das «Schöntal» erst im Oktober 2019 geschlossen wurde, ein neuer Pächter gesucht und das Gebäude umgebaut werden musste.

Schöntal heisst weiter Schöntal

Am Namen «Schöntal» wird festgehalten, doch vor allem bei der Einrichtung ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Neu kommt das Café-Restaurant im 1920er-Look daher und ist in ein Bistro und einen erhöhten Lounge-Bereich aufgeteilt. Auch eine Bar fehlt nicht.

Die Schaulustigen wurden durch eine Baureportage in den «Wiler Nachrichten» vom letzten Donnerstag angezogen. Viele rechneten offenbar damit, bereits vergangenes Wochenende wieder im «Schöntal» einkehren zu können.

Sieben Menus am Mittag

Verzögerungen gab es wegen des Coronavirus und das hat einen Einfluss auf die Eröffnung. So wird vorerst eine reduzierte Auswahl an Speisen angeboten. Langfristig sollen es sieben Mittagsmenus sein, die von Montag bis Freitag durchlaufen, sowie eine Saisonkarte.

«Die vielen Menus am Mittag erlauben eine schnelle Abwicklung in der Küche. Die Zeit, die dadurch gespart wird, kommt den Gästen in ihren Mittagspausen zugute», erklärt Benjamin Ryser, Stellvertreter der Geschäftsleitung.

In der Küche und auch im Service wird ein eingespieltes Team tätig sein. Der Küchenchef beispielsweise kommt aus Busswil und hat auch schon im Hof zu Wil gearbeitet. Das Speisenangebot im «Schöntal» soll gemäss Ryser drei Philosophien vereinen:

«Gutbürgerlich, leicht

mediterran und regional – innovative Gerichte sowie eine kreative Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen»

Das frische Konzept sei der Hauptgrund für den Pächterwechsel gewesen, sagt Marc Siegfried, Besitzer der Liegenschaft Centralhof: «Wenn ich Geld für einen Umbau in die Hand nehme, will ich etwas bewegen und bewegen heisst für mich: ein neues Team und ein neues Konzept für die Küche.» Für ihn sei immer klar gewesen, dass das «Schöntal» auch ein Café bleiben solle – in der Öffentlichkeit wurde teilweise das Gegenteil behauptet.

Brunch am Wochenende bleibt im Angebot

Dass das Lokal zu einem mediterranen Restaurant umgebaut werden sollte, wie es nach dem Pächterwechsel vermehrt hiess, bezeichnet Marc Siegfried als Falschinformation. «Ich freue mich, dass die Stammkundschaft von früher gewisse Aspekte wiederfinden wird. So etwa der Brunch am Wochenende», sagt er. Die Vitrine mit der Pâtisserie-Auswahl wird zwar fehlen, dafür sieht Siegfried in den Öffnungszeiten, die sich neu bis in den Abend erstrecken, einen Mehrwert.

Es wurde viel in das neue Konzept investiert. «Ausreichend viel», sagt Siegfried bei der Frage nach dem genauen Betrag. Er sei jedoch überzeugt, dass es eine gute Sache werde und er habe volles Vertrauen in die Betreiber, welche das «Schöntal» neu als Aktiengesellschaft führen.