Wil Das neue Sprachrohr von Wil im Interview: Ex-Tagblatt-Journalist Michel Burtscher ist der neue Kommunikationsverantwortliche der Stadt Wil Michel Burtscher ist neuer Leiter der Fachstelle Kommunikation der Stadt Wil. Im Interview verrät er, was er sich von seinem neuen Beruf erhofft und was sein Vorteil als Nicht-Wiler in seinem neuen Amt ist.

Michel Burtscher ist der neue Kommunikationsverantwortliche der Stadt Wil. Bild: Ralph Ribi

Er hat die Seiten gewechselt – vom Journalismus in die Kommunikation. Deshalb weiss Michel Burtscher ganz genau, wie amtliche Mitteilungen verfasst werden sollten, damit sie bei der Bevölkerung ankommen. Vorweg gesagt: Langweiliges Beamtendeutsch wirds bei ihm sicher nicht geben.

Was erhoffen Sie sich von Ihrer neuen beruflichen Herausforderung?

Michel Burtscher: Eine Herausforderung im wortwörtlichen Sinn. Ich möchte Neues lernen und Erfahrungen in einem Bereich sammeln, den ich bisher nur als Beobachter wahrgenommen habe. Ich freue mich auf die Mitwirkung in lokalpolitischen Prozessen, die Arbeit in der Verwaltung und auf meine neue Rolle als Dienstleister für die Bevölkerung.

Wer ist das neue Sprachrohr?

Ich bin 32 Jahre alt, in Gossau aufgewachsen und wohne heute mit meiner Freundin in Rorschach. 2010 absolvierte ich ein Praktikum beim «St.Galler Tagblatt» und war danach während meines Kommunikationsstudiums an der ZHAW in Winterthur als freier Journalist tätig. Im Jahr 2014 bin ich dann voll beim «St.Galler Tagblatt» eingestiegen und bis Ende September 2022 geblieben. Ich habe in verschiedenen Ressorts gearbeitet; überregional, national und zuletzt lokal – meistens mit Schwerpunkt Politik.

Ist Ihnen der Journalismus verleidet?

«Verleidet» sicher nicht. In jedem Beruf stellt sich mit den Jahren natürlich eine gewisse Routine ein. Das war auch bei mir teils so – wobei der Journalismus von Natur aus ein vielseitiges und spannendes Umfeld ist. Deshalb hat mir mein Job beim «St.Galler Tagblatt» auch bis zum letzten Tag viel Spass bereitet. Trotzdem war es Zeit für einen Wechsel.

Was sind die Beweggründe für Ihren Wechsel?

Ich habe fast mein ganzes bisheriges Berufsleben im selben Unternehmen verbracht. Jetzt will ich meinen Horizont erweitern, auf der anderen Seite der Kommunikation. Die Stelle bei der Stadt Wil ist ideal, da ich dank meiner Zeit im Journalismus auf meinen Kenntnissen aufbauen kann. Es hat einfach gepasst.

Welche Fertigkeiten und Erkenntnisse nehmen Sie aus Ihrer journalistischen Laufbahn mit?

Ich weiss, wie Redaktionen funktionieren und was hinter Medienanfragen steckt. Und ich weiss, wie man Mitteilungen so verfasst, dass sie auch gelesen werden. Die Behördenkommunikation scheint mir vielerorts noch zu wenig aus Sicht der Empfängerinnen und Empfänger gedacht. Oft wird zu technisch und «beamtlich» formuliert, oft werden digitale Kanäle nur halbherzig bedient oder gar ganz ausgelassen. Die Stadt Wil ist ein tolles Beispiel dafür, wie es anders geht: Sie sucht den Dialog und hat auch keine Berührungsängste vor Social Media und Co.

Sie selbst wohnen in Rorschach, was ist Ihr Bezug zur Stadt Wil?

In meiner Jugend war ich oft in Wil, etwa zum Shoppen oder um Familienangehörige zu besuchen, die damals hier wohnten. Persönlich verbandelt bin ich mit der Stadt nicht – dieser Blick von aussen kann ein Vorteil sein.

Journalistinnen und Journalisten werfen gerne einen Blick hinter die Kulissen und nun sind Sie derjenige, der ihnen Auskunft erteilt. Was braucht es dazu?

Gegenseitiges Verständnis für die Bedürfnisse und Anforderungen der anderen Seite, Pflichtbewusstsein sowie hie und da eine Prise Gelassenheit.