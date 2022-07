wil Warum das «Mondscheinschwimmen» in der Badi Weierwise auch ohne Mond funktionierte Längen schwimmen und vom Sprungbrett springen bis in die Nacht hinein. Je dunkler es wurde, desto spezieller wurde die Atmosphäre am «Mondscheinschwimmen» in der Badi Weierwise. Hunderte Badegäste kamen.

Bild: Christoph Heer

Erst war es noch zu hell. Dann verdeckten Wolken den Mond. So war er eigentlich gar nie sichtbar. Nichtsdestotrotz fand das zweite Mondscheinschwimmen in dieser Sommersaison sein Publikum. Über 900 Badegäste besuchten am Freitag die Badi Weierwise, viele von ihnen blieben bis zum Schluss um 22 Uhr. Nicht wenige trafen auch erst nach 21 Uhr ein. Für einen Sprung ins kühle Nass – die Wassertemperatur betrug 26 Grad – fanden auch sie noch genügend Zeit.

Insbesondere die Kinder und Jugendlichen freuten sich, für einmal bis in die Nacht hinein in der Badi sein zu können. Mike Cian (15) und Miro Gähwiler (9), beide aus Wil, zeigten einen Sprung nach dem anderen. Nach geglücktem «Rodeo» steigt Mike Cian aus dem Becken. «Dass wir heute bis um zehn Uhr baden dürfen ist super», sagt er. Und Miro Gähwiler nach seinem Köpfler vom Dreierturm:

«Natürlich bleiben ich und meine Kollegen bis zum Schluss. Wenn es eindunkelt wird es noch spezieller.»

Bild: Christoph Heer

Kindheitserinnerungen kommen auf

Unter den Gästen war auch Jeannette Gallucci. Sie arbeitet in der Badi Weierwise in unterschiedlichsten Funktionen und hatte am Freitag um 20 Uhr Feierabend. Sie blieb noch ein bisschen. «Es ist doch selbstverständlich, dass man dann nicht gleich nach Hause geht. Ich geniesse es mit meiner Tochter und meinen Freundinnen, noch etwas die Seele baumeln zu lassen», sagt sie.

Nicht nur das Baden in die Nacht hinein sei speziell. «Viele Gäste freut auch, dass sie von einem üppigen Buffet mit Salaten und Grilladen Gebrauch machen können.» Die Zuzwilerin weiss, dass an diesem Abend rund 80 Prozent der Besucher Stammkunden sind. Schon jetzt freut sie sich auf das dritte Mondscheinschwimmen, das im August stattfinden wird.

Bild: Christoph Heer

Aus Bronschhofen ist Marvin Lieberherr (19) gekommen. Auch er geniesst das Wetter und das Wasser. «Heute ist perfektes Badewetter», sagt er. Zudem schätze er die «familiäre und sympathische» Stimmung. Er erklärt:

«Ich verbinde meine Besuche hier immer auch mit meinen Kindheitserinnerungen.»

Früher sei er fast täglich in der Badi Weierwise und auch Stammgast beim «Wiler Fisch», einem Plausch-Schwimmwettbewerb, gewesen.