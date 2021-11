Wil Das Kunsthaus Rapp bietet jungen Kunstschaffenden eine Plattform – in der Galerie und online Am Wochenende eröffnet die neue Ausstellung «New Vibes – New Talents» im Wiler Kunsthaus Rapp. Galeristin Marianne Rapp Ohmann will damit eine Talentbühne in der sich rasant verändernden Kunstszene schaffen.

Shirin Donia aus Deutschland mit einem ihrer Porträts, die sie mit Schriftzügen versieht. Bild: PD

«Ich habe Lust auf junge Werte, digital und analog.» So wird Marianne Rapp Ohmann in einer Medienmitteilung des Wiler Kunsthauses Rapp zitiert. Mit der Ausstellung «New Vibes – New Talents» (Neue Schwingungen – neue Talente) will die Galeristin acht talentierten Kunstschaffenden eine Chance bieten – und zwar in einer realen Ausstellung wie auch online. Damit könne man neue Zielgruppen erreichen. Das hat laut Rapp Ohmann auch mit der künstlerischen Vielfalt der Ausstellung zu tun:

«Für einmal präsentieren wir Kunstschaffende mit neuen, mutigen und teils verrückten Ideen und Ausdrucksformen.»

Marianne Rapp ist die Geschäftsleiterin des Kunsthauses Rapp. Bild: Peer Füglistaller

Das Programm für die Ausstellung, die vom 13. November bis am 16. Dezember zu sehen ist, sei ganz bewusst bunt zusammengestellt worden. «Die Stilrichtungen, Ausdrucksweisen und Herkunft der Kunstschaffenden sind total verschieden», wird Rapp Ohmann zitiert. Einige haben ihren Wohnsitz in der Schweiz und teils russische, teils südamerikanische Wurzeln, und einige stammen aus anderen europäischen Ländern. «Die meisten stellen das erste Mal in einem solch professionellen Umfeld aus.» Die Kunstschaffenden seien aus weit über 100 Bewerbungen ausgewählt worden.

Digitalisierung in der Kunstwelt ging schnell voran

Die Ausstellung beinhaltet unter anderem Kunstwerke eines Produzenten elektronischer Musik, der mit Farben Klänge generiert. Oder expressionistische Porträts auf Holz und Leinwand, bei denen dezente Goldelemente mit provokativen Schriftzügen vermischt werden. Rapp Ohmann sagt über die jungen Talente: «Etliche von ihnen stehen noch am Anfang ihres Weges, und sie haben eine andere Art, Dinge zu sehen und auszudrücken.»

Die Galeristin beobachtet im Käuferverhalten den Wandel hin zu frischer, junger und positiver Kunst. Viele Kunstinteressierte seien bewusst auf der Suche nach Originalkunst. Auch sei in der Kunstwelt die Digitalisierung viel schneller vorangegangen als gedacht. Deshalb hat Rapp Ohmann bereits im Frühling 2021 die Onlineplattform www.vivaarte.online lanciert. «Hier wird Kunst online vermittelt, und zwar weltweit.» (red)