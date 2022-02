Wil Cavelti AG übernimmt Zehnder Druckerei Weil die Zehnder Print AG in Wil keine Nachfolger fand, verkauft die Firma den Bereich Druck an die Druckerei in Gossau. Dabei kommt es auch zu einem Stellenabbau.

Haben nach einer Lösung für die Zukunft gesucht (v.l.): Andreas Zehnder, Samuel Wegelin, Jacqueline Zehnder, Philippe Bachmann, Franziska Cavelti, Marcel Bieri, Claudio Cavelti und Marcel Junker. Bild: PD

Die Cavelti AG in Gossau übernimmt den Bereich Druck von Zehnder Print. Da keines ihrer Kinder die Druckerei übernehmen werde, hätten Andreas und Jacqueline Zehnder eine Lösung für ihre Mitarbeitenden und Kunden gesucht, schreibt die Zehnder Print AG in einer Mitteilung. Die Immobilien und Zeitschriften verbleiben bei der Zehnder Print AG, welche in Zehnder und Zehnder AG umbenannt wird.

1,8 Vollzeitstellen abgebaut

Für die meisten Mitarbeitenden ändert sich durch den Verkauf nicht viel: Die Cavelti AG übernimmt fünf Lernende und einen Grossteil der Mitarbeitenden. Allerdings werden auch 1,8 Vollzeitstellen abgebaut. Für die Betroffenen werde nach einer Anschlusslösung gesucht, heisst es in der Mitteilung weiter. «Ich bin überzeugt, mit der Cavelti AG eine zukunftsträchtige Lösung gefunden zu haben», schreibt Andreas Zehnder.

Kundenberatung und Druckvorstufe verbleiben an der Hubstrasse in Wil. Druck und Weiterverarbeitung erfolgen ab diesem Sommer in den Räumlichkeiten der Cavelti AG in Gossau. Auch das Angebot für die Kunden ändert sich: Die Druckerei im qualitativen Bogendruck (Digital und Offset), die Weiterverarbeitung und der Versand werden von der Cavelti AG ergänzt. Neu stehen den Kunden ein grösseres Bogenformat zur Verfügung. (pd/red)