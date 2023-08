Wil Mit mehr Klassen und 18 quereinsteigenden Lehrpersonen: So starten die Wiler Schulen ins neue Schuljahr Die Stadt Wil nennt die wichtigsten Zahlen zum Schulstart vom kommenden Montag. Und gibt auf Anfrage einen kleinen Einblick zu verschiedenen Themen wie Lehrkräftemangel und Unterricht in Containern.

Für die einen ein Zurückkommen, für die anderen ein Start in einen neuen Lebensabschnitt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

In Schweizer Schulen geht nach fünf Wochen Sommerferien nächsten Montag wieder der Schulalltag los und das Ausschlafen gehört bis zum Herbst wieder der Vergangenheit an. Auch in Wil starten insgesamt 2528 Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr 2023/2024. Für die einen ist es ein Zurückkommen, für die anderen ein Start in einen neuen Lebensabschnitt.

Neu werden in diesem Jahr 30 Oberstufenklassen mit zusätzlich drei Sportklassen, 77 Primarstufenklassen und 27,5 Kindergartenklassen starten. Im Vergleich zum Vorjahr sind das eine Oberstufenklasse und zwei Primarschulklassen mehr und eine Kindergartenklasse weniger. Die durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse beträgt in der Oberstufe 19, in der Primarschule 19,5 und im Kindergarten 18. An der Mädchenschule St.Katharina starten im neuen Schuljahr 43 Schülerinnen.

Pensen für das kommende Schuljahr besetzt

Das Thema Lehrermangel macht auch vor Wil nicht halt. Die Stadt Wil steckte bereits im Frühjahr mitten in der Suche nach neuen Lehrpersonen für das Schuljahr 2023/24. 25 Lehrpersonen zu unterschiedlichen Pensen wurden gesucht – zwei davon noch seit dem letzten Schuljahr. «Für das kommende Schuljahr konnten jetzt alle Stellen besetzt werden», sagt Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport bei der Stadt. Und dies grundsätzlich mit diplomierten Lehrpersonen. Vorwiegend seien diese Lehrkräfte für Teilpensen eingestellt worden. Für einzelne Lektionen an den Wiler Schulen habe die Stadt Wil 18 Quereinsteigende engagiert, sagt Ledergerber.

Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport. Urs Bucher

Im vergangenen Jahr starteten 35 ukrainische Flüchtlingskinder in das neue Schuljahr. Sie wurden in Eingliederungsklassen unterrichtet. Auf das kommende Jahr hin seien keine neuen ukrainischen Kinder und Jugendliche hinzugekommen, sagt Ledergerber.

Die Container im Zeughaussaal, die letztes Jahr im Sommer aufgrund der Sanierung des Primarschulhauses Lindenhof errichtet wurden, werden noch bis zum Sommer 2024 im Einsatz sein. Über ein Dutzend Klassen der Primarschule Lindenhof werden dort noch bis nächstes Jahr beschult. Auf das kommende Schuljahr hin würden aber gemäss dem Departementsleiter keine zusätzlichen provisorischen Räumlichkeiten bezogen werden müssen.