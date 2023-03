Wil Bürgerwehr gegen Jugendkultur: Durch die Babyboomer wurde die Wiler Stadtkultur zum Spannungsfeld der Generationen Die letzten Jahrgänge der Babyboomer nähern sich dem AHV-Alter. Die Generation 1946-64 hat die Entwicklung Wils stark geprägt. Insbesondere der jahrelange Kampf um Freiräume für alternative und junge Kulturbedürfnisse sorgte in der Stadt wiederholt für Konflikte.

Der Volksentscheid gegen ein Kulturzentrum in den Stallungen führten zu Protesten von jungen Wilern. Bild: Wilnet

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu geburtenstarken Jahrgängen. Die zwischen 1946 und 1964 geborenen Frauen und Männer werden daher als Babyboomer bezeichnet. 1970 war fast die Hälfte der damals rund 13'000 Wilerinnen und Wiler unter 30 Jahre alt, schreiben Verena Rothenbühler und Oliver Schneider in der Wiler Stadtchronik.

«Die Lebenserfahrung und Werthaltung dieser nach dem Krieg geborenen Generation unterschieden sich deutlich von denen ihre Eltern.» In der Nachkriegszeit begannen sich die vom katholischen Milieu geprägten und gesellschaftlich verbindlichen Normen schrittweise aufzulösen, stellen die beiden Historiker fest. Die traditionellen sozialen Hierarchien und die kulturellen Milieus gerieten ins Wanken.

Neue Themen wurden zu gesellschaftlichen Herausforderungen: Emanzipation der Frau, Umweltbelastung, Zuwanderung, Drogen, Kritik an der Konsumgesellschaft, zunehmender motorisierter Verkehr sowie die Forderung nach gesellschaftlichen Freiräumen. Sie lieferten Zündstoff für Spannungen zwischen konservativen und progressiven Stadtbewohnern und mündeten in aufsehenerregenden Ereignissen.

Einige mutige Frauen erzwangen mit den Badisturm die Aufhebung des geschlechtergetrennten Besuchs des Freibades Weierwiese. Bild:Wilnet

Dazu zählt etwa der «Badisturm». Am 23. Juli 1967 überstiegen einige Frauen beherzt den Zaun zur Badi Weierwise. Die Frauen erzwangen die Aufhebung der im Stundenplan geregelten Geschlechtertrennung. «Der Wiler ‹Badisturm› war Ausdruck einer gesellschaftlichen Aufbruchstimmung, die seit den 1960er Jahren in ganz Westeuropa spürbar war», stellen Rothenbühler und Schneider fest.

«Obere Mühle» genügte Bedürfnissen nicht

Ein weiterer Brennpunkt war das Bedürfnis nach Entfaltungsräumen für alternative Kultur, etwa Übungsräume für Bands. Eine Interessengemeinschaft setzte sich 1975 beim Gemeinderat für die Schaffung von Begegnungs- und Freizeiträumen für Junge ein. Gemäss Rothenbühler und Schneider beschäftigten sich die Wiler Behörden dadurch erstmals in der Nachkriegszeit mit Freizeitangeboten in der Stadt.

1979 wurde die Obere Mühle als Freizeitzentrum eröffnet. Bild: Wilnet

Das Ergebnis war 1979 die Eröffnung der «Oberen Mühle». Der reglementierte und geleitete Betrieb des Freizeitzentrums entsprach allerdings nicht den Vorstellungen der jungen Generation. «Selbst der Gemeinderat erkannte, dass die ‹Obere Mühle› den Bedürfnissen junger Menschen kaum genügte», schreibt das Historiker-Duo.

In Ermangelung von Freiräumen für Jugendkultur organisierte eine Gruppe junger Menschen zwischen 1980 und 1985 in der Altstadt vier Mal ein Openair Festival. Es wurde laut Rothenbühler und Schneider zur Projektionsfläche des Kultur- und Generationenkonflikts. In den Zeitungen lieferten sich Gegner und Befürworter wochenlang einen Schlagabtausch. Von drohendem Drogenumschlagplatz und der Forderung nach einer Bürgerwehr war die Rede.

In diesem spannungsgeladenen Klima wurde 1984 der Verein «Kulturlöwe» ins Leben gerufen. Sein Anliegen war die Nutzung des damals leerstehenden Löwenbräu-Gebäudes auf dem Bleichplatz als Kulturzentrum. Ein Abriss machte die Pläne zunichte. Das Folgeprojekt der benachbarten Stallungen scheiterte an einem Volksentscheid. Die Frustration der jungen Menschen entlud sich vor Ort in einer Demonstration.

Gegenkultur hat ich etabliert

1989 brachte der Verein die Stadt schliesslich dazu, einen Bahnschuppen beim Getreidesilo als Musiklokal zu mieten, die sogenannte Remise, die seit 2008 Gare de Lion heisst.

Der Gare de Lion verdankt seine Existenz dem Engagement von jungen Wilerinnen und Wilern. Bild: PD

«Der jahrelange Kampf um kulturellen Freiraum ging erfolgreich zu Ende, und die Remise entwickelte sich schnell zu einem überregionalen Anziehungspunkt», heisst es in der Stadtchronik. «Die in den 1980er-Jahren noch heftigen Widerstand provozierende Gegenkultur der jungen Generation hat sich längst einen festen Platz im Kulturleben der Stadt erobert.»

Zum Wiler Kulturleben gehört auch die Künstlergruppe Ohm 41, deren «Geburtsanzeige» vor rund 25 Jahren unübersehbar war: In einer Überraschungsaktion verhüllte sie eine mannshohen Betonskulptur auf dem Wiler Bahnhofplatz. Sie war der Stadt von einer Beton- und Kiesfirma spendiert worden. Das Kunstwerk löste in der Bevölkerung kontroverse Diskussionen aus und wurde schliesslich entfernt. Die Aktion sollte ein Protest gegen den Mangel an Kulturleben in Wil sein. Seither macht das Künstlerkollektiv, mit Mitgliedern im Pensionsalter, immer wieder mit Aktionen auf sich aufmerksam.