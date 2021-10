Wil Bisher blieb es bei Skizzen und Bauvisieren: Jetzt liegt die Idee einer Gastronomie am Weier wieder auf dem Tisch Das 2017 initiierte Projekt scheiterte mehrfach. Nun greift es FDP-Politiker Marcel Malgaroli in einem Vorstoss wieder auf. Er hofft, dass es beim dritten Anlauf doch noch klappt.

Einsprachen verhinderten 2018 und 2019 das Bauprojekt «Altstadtgarten». Bild: Gianni Amstutz (9. April 2018)

Als der Autor Michael Ende «Die unendliche Geschichte» schrieb, hatte er kaum die Stadt Wil vor Augen. Und doch spielt sich in der Äbtestadt eine Begebenheit ab, die diesen Titel verdient hätte. Seit Jahren steht ein Gastronomieangebot am Stadtweier zur Debatte. Doch passiert ist noch nichts.

Nun erhält das Thema durch einen Vorstoss Marcel Malgaroli erneut Aufwind. Der FDP-Stadtparlamentarier hofft, dass das Projekt doch noch zu Stande kommt – trotz einer langwierigen und unrühmlichen Vorgeschichte (siehe Box). Einsprachen verhinderten das Zustandekommen der Gastronomie am Stadtweier mehrfach.

Die Vorgeschichte Bereits 2017 entstand die Idee einer Gastronomie am Stadtweier. Der Stadtrat führte damals einen Projektwettbewerb durch. Der «Altstadtgarten» setzte sich durch und wurde als Siegerprojekt präsentiert. Einsprachen verhinderten jedoch den geplanten Probelauf im Sommer 2018. Auch ein Jahr später wurde nichts aus dem Gastroprojekt. Im September 2019 wurde das Baugesuch schliesslich zurückgezogen. Gespräche über eine mögliche Aufgleisung eines neuen Projekts fanden in der Folge trotzdem statt. Wie es mit der Gastronomie am Weier weitergehen soll, bleibt aber bis heute offen. (gia)

Malgaroli stellt der Stadt dafür kein gutes Zeugnis aus. Sie könne sich in dieser Sache nicht gerade rühmen, seien doch Standorte auf der Weierwiese vorgeschlagen worden, die den kantonalen Vorgaben für Gewässerschutz nicht standhielten, schreibt Malgaroli und folgert: «Die Einsprecher hatten leichtes Spiel.»

Ein belebendes Element für das Wiler Zentrum

In seinem Vorstoss stellt Malgaroli die Frage: «Wie lange muss die Wiler Bevölkerung noch warten, bis die Stadt Wil eine Gastronomie am Weier hat?» Aus seiner Sicht wäre ein solches Angebot ein belebendes Element für die Stadt.

«Diese Gastronomie würde die gesamte Bevölkerung zum Verweilen in der Nähe des Zentrums animieren.»

Es sei an der Zeit, endlich mit diesem Projekt zu starten. Malgaroli bringt auch die Idee ins Spiel, dies versuchsweise mit einem Provisorium oder einer mobilen Bar zu tun. Mit den aus dem Testbetrieb im ersten Jahr gemachten Erfahrungen könnten daraufhin der richtige Standort sowie das passende Konzept evaluiert werden.

Wie aus den Fragen Malgarolis hervorgeht, hofft er auf einen Start des Projekts bereits im nächsten Sommer. Nötig sei dazu wohl ein einfaches Verfahren, das innert kurzer Zeit bewilligt und von Privaten realisiert werden könnte. Zumindest vorstellbar wäre dies.

Denn die Einsprecher stellten sich nie grundsätzlich gegen ein Gastronomieangebot am Stadtweier. Sie bemängelten lediglich die Dimensionen des Siegerprojekts. Gegen eine kleinere und mobile Lösung mit weniger ausgeprägten Öffnungszeiten sprachen sie sich hingegen explizit nicht aus. Gut möglich also, dass ein neues Projekt in einem kleineren Rahmen Chancen hätte.

Gelder aus dem Stadtfonds?

Da das Gastronomieangebot am Stadtweier auch zur Belebung des Zentrums beitragen würde, wirft Malgaroli die Frage auf, ob für das Projekt eventuell Gelder aus dem Stadtfonds eingesetzt werden könnten. Dies nur für den Fall, dass ein solcher überhaupt zu Stande kommt. Denn bei der anstehenden Abstimmung, die voraussichtlich im Februar stattfindet, kann das Stimmvolk zwischen dem Stadtfonds, 30 Minuten gratis Parkieren und dem Status quo entscheiden.

Doch nicht nur in einem Gastroangebot sieht Malgaroli Potenzial zur Belebung der Stadt. Er will vom Stadtrat auch wissen, wie er zur Idee von Spielfeldern für Volleyball, Pétanque beziehungsweise Boccia oder Kubb steht. Am Weier könnte sich also einiges verändern. Der Stadtrat wird in den nächsten Wochen zu den Fragen Malgarolis Stellung nehmen.