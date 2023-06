wil Betreiberin des Sportparks Bergholz schreibt Gewinn – der Badi-Eintritt bleibt trotzdem teuer Die Wiler Sportanlagen AG blickt auf ein gutes Jahr 2022 zurück. Dank gutem Wetter im Sommer und vielen verkauften Eintritten resultierte ein Bilanzgewinn. Über die Hälfte aller Eintritte verbuchte das Hallenbad.

Ein Schwimmer im Freibad Bergholz. Das schöne Wetter im Sommer 2022 war entscheidend für den Betriebsgewinn der Wispag. Bild: Raphael Rohner

Christian Tröhler, Verwaltungsratspräsident der Wiler Sportanlagen AG (Wispag), blickt im Gespräch zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist, weist die Wispag im ersten Jahr nach der Aufhebung aller Corona-Massnahmen einen Bilanzgewinn von gut 40’000 Franken aus.

Im Jahr 2021 hatte – vor allem wegen der pandemiebedingten Schliessungen – an dieser Stelle noch ein Minus von 335’000 Franken gestanden. Weil die Wispag zu mehr als 10 Prozent der öffentlichen Hand gehört, hatte sie, abgesehen von Kurzarbeitsentschädigungen, keinen Anspruch auf staatliche Corona-Hilfen.

Gut die Hälfte aller Eintritte im Hallenbad

Mit einem Verlustvortrag in dieser Höhe musste die Wispag denn auch in das Jahr 2022 starten. Dank einem betrieblichen Gewinn von 153’000 Franken und zur Tilgung des Defizits zusätzlich eingeschossenen 220’000 Franken der Aktionärsgemeinden resultiert nun in der Bilanz ein Gewinn.

Das gute betriebliche Resultat ist neben der Gastronomie vor allem auf die 318’000 Besucherinnen und Besucher zurückzuführen. Mehr als die Hälfte der Eintritte wurde im Hallenbad verbucht, 17 Prozent im Freibad Bergholz, 13 Prozent im Freibad Weierwiese, 9 Prozent im Wellnessbereich des Hallenbads und 5 Prozent in der Eishalle.

Die betrieblichen Erträge sind im Vergleich zu 2021 von 2,9 auf 4,7 Millionen gestiegen. Grund dafür ist, dass Hallenbad und Eishalle 2022 in den ertragreichen Wintermonaten erstmals wieder uneingeschränkt geöffnet waren. Jedoch: Auch im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 liegen die Erträge knapp eine Million höher.

Christian Tröhler, Verwaltungsratspräsident der Wispag Bild: PD

«Matchentscheidend war der gute Sommer», sagt Tröhler dazu. Dies werde auch in diesem Jahr so sein. Keine direkten Auswirkungen auf die Ergebnisse der Wispag hätten hingegen die Folgen des Baupfuschs der Implenia. Dies, weil die Gebäude der Stadt gehören.

Die Preise bleiben hoch

Immer wieder zu reden geben die im Vergleich zu anderen Bädern in der Region hohen Eintrittspreise für die Freibäder Bergholz und Weierwiese. Zuletzt hatte die Juso Wil-Toggenburg kostenlosen Eintritt gefordert. Dass diese wieder günstiger werden, sei trotz des positiven Ergebnisses zurzeit nicht vorgesehen, sagt Tröhler. Der Grund dafür seien die gestiegenen Preise für Strom und Gas. «Diese sind in den Eintrittspreisen nicht eingerechnet.»

Über die Eintrittspreise sagt Tröhler weiter: Als Betriebs-AG müsse die Wispag das Geld für Investitionen und Weiterentwicklungen selber erwirtschaften. Aktuell sollen etwa die Rutschbahn im Hallenbad und der Wellnessbereich «noch attraktiver gemacht» werden.

Zudem stellt Tröhler klar, dass die Einnahmen aus den Eintritten der Bäder nicht dafür verwendet würden, den defizitären Betrieb und Unterhalt der Fussballplätze und der Eishalle querzusubventionieren. Dafür würden die jährlichen Beiträge der Stadt Wil (1,5 Millionen Franken) und der anderen beteiligten Gemeinden (rund 200’000 Franken) eingesetzt.