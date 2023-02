Wil Bauarbeiten für die Überdachung der Gegentribüne und die Beleuchtung im Stadion Bergholz haben begonnen Bis voraussichtlich Anfang Juli müssen Besuchende im Wiler Fussballstadion Bergholz mit Einschränkungen rechnen. Während dieser Zeit werden die Gegentribüne überdacht und ein neues Kassenhäuschen mit Toilette für den Kinderspielplatz gebaut. Auch die Beleuchtung wird erneuert.

Die Gegentribüne (rechts im Bild) kriegt ein Dach. Bild: Arthur Gamsa

Auf der Gegentribüne des Wiler Stadions Bergholz sind die Besuchenden dem Wetter heute schutzlos ausgeliefert. Gemäss der FC Wil 1900 AG bricht der Verkauf bei schlechtem Wetter jeweils um 300 bis 500 Tickets ein. Die Stadt Wil als Eigentümerin des Stadions unterstützt das Bestreben, breitere Gesellschaftsschichten anzusprechen und die Bedingungen auf den Stehplätzen zu verbessern. Deshalb wurde zusammen mit der FC Wil 1900 AG ein Projekt für die Überdachung der Gegentribüne ausgearbeitet. Dieses ermöglicht es, gleichzeitig weitere bauliche Anliegen umzusetzen.

Einerseits erfordert das Kassenhäuschen der FC Wil 1900 AG bauliche Anpassungen. Andererseits wird der Kinderspielplatz Bergholz so gut besucht, dass der Bedarf nach einer eigenen Toilette entstanden ist. Tageskasse und Toilette werden in einer Kleinbaute zusammengefasst. Zudem erfüllt die Flutlichtanlage im Bergholz nicht alle aktuellen Forderungen aus dem Stadionkatalog der Swiss Football League für die Challenge League und die Lichtimmissionen übersteigen die Grenzwerte. Diese Schwächen werden nun behoben respektive bestmöglich minimiert.

Mitte 2021 bewilligte das Stadtparlament Wil einen Kredit über knapp 2,4 Millionen Franken für das Tribünendach und das Kassenhäuschen. Anfang 2022 stimmte es zudem einem Kredit von 720'000 Franken für eine neue Beleuchtungsanlage zu. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase haben nun die Bauarbeiten begonnen. Sie dauern voraussichtlich bis Anfang Juli 2023, wie die Stadt Wil in einer Mitteilung schreibt.

Solaranlage mit einer Fläche von rund 480 Quadratmetern

Das durchgehende Dach mit einer Länge von 112 Metern wird die Nordtribüne und damit rund 2000 Stehplätze überdecken. Gleichzeitig wird das Quartier so besser vor dem Lärm des Spielbetriebs geschützt. Auf dem Stadiondach wird eine Solaranlage mit einer Fläche von rund 480 Quadratmetern errichtet. Das Bauwerk wird in der Skelettbauweise in Stahl ausgeführt und rückseitig analog der Haupttribüne verkleidet. Das anfallende Dachwasser wird kontrolliert abgeleitet und versickert offen hinter dem Kassenhaus. Die zusätzliche Beleuchtung an den vier Masten und an den Tribünendächern ergänzt die bestehende Lichtinstallation.

In der ersten Bauetappe wird das neue Kassenhäuschen mit Toilette erstellt. In der zweiten und dritten Etappe wird jeweils eine Hälfte der Gegentribüne gebaut sowie die neue Beleuchtungsanlage installiert. Der Baufortschritt ist abhängig vom Wetter und von den Lieferfristen. Während der Bauphase gibt es Einschränkungen für die Fussballgäste auf der Gegentribüne. Die Stadt Wil ist bemüht, die Besucherinnen und Besucher über die Baustellenbeschilderung möglichst ohne Umwege an ihre Plätze zu führen. Die WC-Anlage unter der Tribüne wird über die gesamte Bauzeit nutzbar bleiben. (pd)