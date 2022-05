Wil Auch wenn es keinen Heimsieg gab: Die Stadt Wil ist zu einer Schwingerhochburg geworden Das Stadtzentrum von Wil stand am Sonntag ganz im Zeichen des Schweizer Nationalsports. Zu einem Heimsieg fehlte schliesslich ein Viertel-Punkt. Für Freude sorgte der Auftritt eines Schwingers, der gar nicht aktiv mitwirkte.

Der Toggenburger Werner Schlegel lässt sich in der Wiler Schwingarena von fast 6000 Zuschauern feiern. Bild: Benjamin Manser

Was für eine Freude in Wil. Einerseits bei den Organisatoren des Kantonalen Schwingfests. Andererseits bei den Sportlern. Die Organisatoren durften frohlocken, weil der Grossanlass reibungslos über die Bühne ging. 5900 Zuschauer füllten gestern Sonntag die temporäre Schwing-Arena bei der Oberstufe Sonnenhof. Schon tags zuvor hatte das Nachwuchsschwingfest viel Publikum angezogen. OK-Präsident Martin Senn zog am Sonntag bereits zur Mittagspause ein positives Fazit. Etwas Regen am Nachmittag konnte diesen Eindruck nicht trüben.

Am Ende strahlte die Sonne über Wil – und auch über den Schwingern. Für den durchaus möglichen Exploit im Form des Festsieges reichte es dem Schwingclub Wil zwar nicht, weil sich die Klubmitglieder Damian Ott und Marcel Räbsamen mit frühen Niederlagen zeitig aus dem Rennen um den Tagessieg verabschiedet hatten. Doch immerhin arbeitete sich Ott noch auf den zweiten Schlussrang vor. Es fehlte ihm schliesslich nur ein Viertel-Punkt zum Sieg. Mehr dazu auf der Sportseite der heutigen Ausgabe.

Daniel Bösch unter den Zuschauern

Es blieb aber nicht bei diesen beiden Kränzen für den Schwingclub Wil. Einen heimste sich auch Martin Egli ein. Dabei handelt es sich um den Sohn der Wiler Stadträtin Ursula Egli.

Wie es sich für einen Anlass dieser Art gehört, ging es aber längst nicht nur um Punkte und Siege. Er war auch ein einziger grosser Treffpunkt. So waren etwa Ständerat Benedikt Würth, der in Bronschhofen wohnhafte Regierungsrat Stefan Kölliker, Wils Stadtpräsident Hans Mäder oder Olympiasieger Hausi Leutenegger dabei, um nur einige Beispiele zu nennen. Zur Freude der grossen Schwingerfamilie zeigte sich auch der Unspunnensieger von 2011, Daniel Bösch, zusammen mit seiner Frau Sandra. Es war der erste öffentliche Auftritt des Zuzwilers seit seiner Krebs-Erkrankung.

Die Stadt Wil ist – wegen Corona ein Jahr später als ursprünglich geplant – doch noch zu einer Schwingerhochburg geworden.