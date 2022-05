Wil Am Dienstag kam kein einziger Bauer zum Viehmarkt – wie weiter mit diesem traditionsreichen Anlass? Der Viehmarktplatz in Wil war eigens für den Handel von Kühen reserviert worden. Nur blieb der Platz leer. Im Herbst will man es noch einmal versuchen. Mutmasslich mit einigen Anpassungen.

Gähnende Leere auf dem Viehmarktplatz, den ganzen Tag über. Dabei ist doch eigentlich Viehmarkt. Bild: Renato Schatz

Schon im vergangenen Jahr prophezeite Stefan Sieber, der Marktchef der Stadt Wil, in einem Gespräch mit dieser Zeitung das Aussterben des Wiler Viehmarktes. Andreas Widmer vom St.Galler Bauernverband tat selbiges kürzlich ebenfalls kund. Und, als hätte es noch eines Beweises bedurft, kam dann bei der Durchführung am Dienstag kein einziger Bauer und somit auch kein einziges Tier. Nun, wie weiter mit diesem traditionsreichen Anlass?

Sieber, der den Viehmarkt in Wil verantwortet, will ihn noch nicht aufgeben. Im Herbst, wenn er im Rahmen des Othmarsmarktes zum nächsten Mal stattfinden würde, wagt er nochmals einen Anlauf. Dafür muss erst herausgefunden werden, weshalb der Viehmarktplatz am Dienstag leer blieb. Sieber sagt:

«Wir werden demnächst zwei, drei Bauern anrufen, die früher immer gekommen sind. Und fragen, weshalb dieses Jahr nicht.»

Marktfahrende müssen sich verbindlich anmelden

Er wolle sich auch anhören, wie man den Viehmarkt für die Landwirtinnen und Landwirte attraktiver gestalten könne. Denkbar sei überdies, dass man ein Rahmenprogramm auf die Beine stelle. Im Raum steht zum Beispiel eine Kleintierausstellung.

Ist es auch eine Option, künftig eine Anmeldepflicht für die Bäuerinnen und Bauern einzuführen? Eine solche gibt es mittlerweile die Marktfahrenden des Mai- und Othmarsmarktes. Dort müssen sich die Standbetreiber bis gut einen Monat vorher bei der Stadt anmelden. Einfach so kommen, das geht nicht mehr. Bei den Bauern aber schon. Sieber sagt:

«Eine Anmeldepflicht wäre nur eine zusätzliche Hürde. Wir wollen den Viehmarkt einfach halten, nicht bürokratisch.»

Sieber gibt sich am Tag danach allerdings auch selbstkritisch: «Vielleicht haben wir zu wenig für den Viehmarkt geworben.» Gut möglich, dass die Leute nicht wussten, dass Viehmarkt ist. Der letzte lag schliesslich zweieinhalb Jahre zurück. Was jedoch auch berücksichtigt werden muss: Schon immer war der Viehmarkt im Herbst belebter als jener im Frühling, weil die Bauern im Mai mehr zu tun haben als im November.