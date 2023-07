WIL Als Zeichen der Integration: Muslime feiern in der Oberen Bahnhofstrasse und verschenken Süssigkeiten Die Islamische Gemeinschaft Wil zählt aktuell rund 750 bis 800 Mitgliederfamilien. Eines der Ziele ist die Integration. Am Samstagnachmittag wurde am wohl bestfrequentierten Ort der Äbtestadt ein Zeichen gesetzt.

Der interkulturelle Austausch mit albanischen Volkstänzen ist ein jährlich stattfindender Anlass seitens der Islamischen Gemeinschaft Wil. Bild: Christoph Heer

Baklava, Tuluma, Tiramisu, Bombica und viele weitere Süssigkeiten wurden verteilt. Die Islamische Gemeinschaft Wil feierte sich selbst, den Bajram und die kulturelle Vielfalt.

Anlässlich des Bajrams, dem Fastenbrechens, wollen Muslime Opfer bringen. Fleisch, Süssigkeiten oder Geld werden gespendet und an Freunde und Notdürftige verteilt. «Mit diesem Anlass in der Äbtestadt wollen wir die Gelegenheit wahrnehmen, uns zu präsentieren und unsere vielfältige Gemeinschaft zu beleben», sagte Imam Bekim Alimi. Mehrere hundert Personen hatten sich versammelt. Albanische Tänze, Kulinarisches, Rezitationen aus dem Koran, diverse Grussworte und vieles mehr wurde präsentiert.

Imam Bekim Alimi begrüsste kleine und grosse Besucher aller religiösen Gemeinschaften. Bild: Christoph Heer

Interkultureller Austausch

Die Islamische Gemeinschaft Wil kämpfte und kämpft gegen Vorurteile. Um diese zu widerlegen, wird einiges getan. «Wir wollen Vorurteile abbauen und uns integrieren», sagte Bekim Alimi am Samstag. Die Wiler Moschee sei bekannt dafür, dass regelmässige Besuche von ganzen Schulgruppen stattfinden. Zudem besteht eine Tribüne, die allen Interessierten offensteht. «Seit 2004 finden auch Predigten in deutscher Sprache statt. So wollen wir unsere Botschaft einem breiten Publikum zugänglich machen», sagte Alimi. Man sei sich bewusst, dass anfänglich Ängste und Vorurteile vorgeherrscht hätten. «Wir suchen stetig den Kontakt zu Andersgläubigen, dienen Menschen durch Seelsorge und durch interreligiöse Dialoge», sagte Bekim Alimi weiter.

Besagter interkultureller und interreligiöser Austausch war auch in den Worten von Regierungsrätin Laura Bucher und Stadtrat Dario Sulzer - beide waren am Fest dabei - ein zentrales Thema. «Nur so können Vorurteile abgebaut werden», sagte Laura Bucher. Und Dario Sulzer ergänzte, dass es nur «im Miteinander und mit Respekt und Offenheit Andersgläubigen gegenüber» funktionieren kann.