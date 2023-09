Wil Alle Einsprachen für Erweiterung zurückgezogen: Alterszentrum Sonnenhof wird im Frühling 2024 saniert Was diese Zeitung bereits angekündigt hat, ist nun definitiv: Alle Einsprachen für die Sanierung und Erweiterung des Alterszentrums Sonnenhof wurden zurückgezogen. Die Baubewilligung erwartet Thurvita per Ende 2023. Im Frühling 2024 dürfte der Baustart erfolgen.

Der «Sonnenhof» in Wil kann umgebaut werden, die 15 Einsprachen dagegen wurden allesamt zurückgezogen. Bild: Urs Bucher

«Ein Meilenstein ist erreicht für den ‹Sonnenhof der Zukunft›. Künftig werden mehr ältere Menschen im Herzen von Wil selbstbestimmt wohnen können.» Das sagt Dario Sulzer, Verwaltungsratspräsident von Thurvita. Wie die Wiler Altersorganisation am Dienstag vermeldet, sind alle Einsprachen gegen die Sanierung und Erweiterung des «Sonnenhof» zurückgezogen worden. Somit ist geplant, im Frühling 2024 mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Dario Sulzer, VR-Präsident von Thurvita. Bild: zvg

Die Bautätigkeiten gliedern sich in Etappen. Zuerst steht die Kernsanierung aller Pflegezimmer im Trakt B des Alterszentrums Sonnenhof an, wofür ungefähr eineinhalb Jahre vorgesehen sind. Während dieser Zeit werden die betroffenen Bewohnenden in der Residenz Rosenau (ehemals Tertianum) in Kirchberg wohnen.

Alterswohnungen im Frühling 2027 fertig

Die Bauarbeiten für die Erstellung der Alterswohnungen Sonnenhof starten im Herbst oder Winter 2025. Die 32 Alterswohnungen werden im Frühling 2027 bereit sein, sofern alles nach Plan läuft. Wie Thurvita schreibt, wird das Restaurant «Chez Grand Maman» während der ganzen Bauphase geöffnet bleiben.

Mit der Sanierung und Erweiterung des Alterszentrums macht Thurvita den Sonnenhof fit für die Zukunft – sowohl baulich als auch vom Konzept her. Es werden 56 von Grund auf sanierte Einzelzimmer für die umfassende Pflege alter Menschen zur Verfügung stehen. Anderseits bietet Thurvita im «neuen» Sonnenhof auch 32 Alterswohnungen mit individuell wählbaren Dienstleistungen an.

Vergangenen Herbst waren 15 Einsprachen gegen das Bauprojekt Sonnenhof eingegangen. Obwohl Thurvita die Meinung vertrat, alle gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, wollte man einen langen Rechtsstreit umgehen. Schliesslich konnte der Gang vor Gericht verhindert werden, indem man eine einvernehmliche Lösung mit den Einsprechenden gefunden wurde. Thurvita verzichtete in der Folge auf sechs Zimmer, saniert statt der ursprünglich geplanten 38 nun 32 Alterswohnungen. (pd/alr)