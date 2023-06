Berufsfindung 83 Betriebe und 89 Berufe: Das Lehrstellenforum Wil findet dieses Jahr zum 25. Mal statt und bricht wieder den eigenen Ausstellerrekord Ein Ort, an dem potenzielle Lernende und Betriebe ein erstes Mal zusammentreffen, ist das Lehrstellenforum Wil. Am 24. Juni ist es zum 25. Mal so weit. Diesmal können die Jugendlichen sogar selbst Hand anlegen.

Das Lehrstellenforum 2022 schrieb schon Rekordzahlen. Bild: Picasa

Ausprobieren, entdecken und Kontakte knüpfen. Für Jugendliche in der Oberstufe ist das ein wichtiger Teil der Lehrstellensuche. Und wo geht das einfacher als an einem Lehrstellenforum.

Am 24. Juni findet es in Wil wieder statt – das seit 25 Jahren. Nicht einmal während der Pandemie musste die Veranstaltung ausfallen und bot den Jugendlichen auch trotz erschwerter Bedingungen eine Plattform, um Berufe und Betriebe kennen zu lernen.

Anfragen aus dem ganzen Kanton

«Dieses Jahr haben wir 83 Lehrbetriebe, welche insgesamt 89 Berufe abdecken», sagt Annemarie Diehl, Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung Wil. Dies sei schon wieder ein neuer Rekord.

64 der Lehrbetriebe sind aus dem Kanton St.Gallen, 32 davon haben ihren Sitz in Wil. 17 Betriebe sind aus dem Kanton Thurgau, einer aus Herisau und einer sogar aus dem Kanton Zürich. «Wir haben viele Anfragen bis nach Altstätten erhalten», so Diehl. Jedoch mussten sie auch einigen absagen.

Der Trägerverein des Lehrstellenforums Wil, (von links) Stefan Frick, Präsident Gewerbeverein Wil und Umgebung, Dario Sulzer und Shitsetsang Jigme, Stadträte Wil, Karin von Rotz, Wirtschaft Region Wil (früher Arbeitgeberverein), Annemarie Diehl und Tiziana König, Berufs- und Laufbahnberatung Wil. Bild: Yasmin Stamm

Das Lehrstellenforum habe kantonal an Wichtigkeit gewonnen. Dies zum einen, weil es schon sehr lange etabliert ist. Diehl merkt an: «Seit einem Vierteljahrhundert bieten wir die Möglichkeit, dass sich Jugendliche an einem Ort über viele verschiedene Berufe erkundigen können.» Es sei eines der ältesten in der Region.

Dadurch, dass es keine Verbände, sondern explizit Betriebe sind, welche sich präsentieren, biete das den angehenden Lehrlingen die Chance, schon einige Leute und den Betrieb persönlich kennen zu lernen.

Selber Hand anlegen

Schülerinnen und Schüler, welche noch keine Lehrstelle gefunden haben, können auch vom Lehrstellenforum profitieren. So wie schon letztes Jahr ist es ihnen möglich, sich mit den Bewerbungsunterlagen direkt am Stand eines noch suchenden Betriebes zu bewerben. Laut Diehl werde diesbezüglich eine Liste aller Aussteller, welche auf Sommer 2023 noch Lernende suchen, einsehbar sein.

Zum Jubiläum ist diesmal zusätzlich ein Zelt aufgestellt, in dem die Jugendlichen ein erstes Mal selbst Hand anlegen können. «Es ist möglich zu löten, Servietten zu falten, Guetzli zu verzieren und vieles mehr», so Diehl. Man könne sich auch mit anderen messen und schauen, wer schneller Nägel einschlägt oder Autos lackiert.

«Mit der zunehmenden Digitalisierung könnte man meinen, dass das Interesse an solchen Ausstellungen schrumpft. Doch dem ist nicht so», sagt Stefan Frick vom Gewerbeverein Wil und Umgebung. Die Begegnung sei nämlich noch immer ein grosser Teil der Berufsfindung.

Das Lehrstellenforum kann man entweder spontan besuchen oder sich für eines der zwei Zeitfenster anmelden.