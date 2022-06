Wil 22'000 Besucher, Bierknappheit und ein Heiratsantrag: Rock am Weier bricht Rekorde Sommerhitze, Partystimmung, keine Zwischenfälle, dafür als Highlight der Heiratsantrag einer jungen Frau auf der Nebenbühne. Mit 22'000 Besucherinnen und Besucher bracht die Auflage 2022 alle Rekorde.

Party pur am Rock am Weier in Wil. Bild: Michel Canonica

«Es war schlicht sensationell» entfährt es Marc Bislin spontan, nach einem Fazit zum 20. Rock am Weier gefragt. Der Medienverantwortliche des grössten Gratis-Open-Airs der Schweiz ist am Sonntag mit Ab- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Er tut das gern – Hitze hin oder her. Denn der Erfolg klingt nach. «Wir hatten 22000 Besucher – das ist Rekord», freut er sich. Trotz Badiwetter hätten, nach einem Auftakt nach Mass am Freitagabend, am Samstagnachmittag auch viele Familien an den Stadtweier gefunden. In Sachen Schattenplätze habe man dann einfach improvisiert und einige Sonnenschirme aufgespannt.

Mehr Durst als Bier

Spontanität und Flexibilität waren aber auch beim Biernachschub gefordert: «Tatsächlich gingen uns irgendwann die Getränke aus», lacht Bislin und ergänzt: «Wir hatten einfach nicht mit so vielen Besucherinnen und Besuchern gerechnet.» Die Nachbestellungen seien aber rechtzeitig eingetroffen: Verdursten musste niemand. Auch sonst lief der Anlass ohne nennenswerte Zwischenfälle ab. «Es war ein absolut friedlicher Anlass und die Stimmung war durchwegs super.»

Weiblicher Kniefall auf der Bühne

Was letztlich an Ungeplantem eintraf, sei absolut positiv gewesen und habe riesige Sympathiewelle ausgelöst. «Es war am Samstagabend», erzählt Marc Bislin. Völlig aus dem Nichts sei eine junge Frau auf die Startrampe gestiegen und habe ihrem Partner, kniend, wie es sich traditionell gehört, einen Heiratsantrag gemacht. «Niemand wusste davon, weder wir vom OK, noch die Band», lacht Bislin und ergänzt das Wesentliche: «Er hat Ja gesagt.»