Wieso Daniel Meili der mächtigste Stadtpräsident ist, den Wil je hatte Daniel Meili muss bis Ende Jahr jeweils nur einen Stadtrat auf seine Seite ziehen, um Abstimmungen zu gewinnen. Als Interimspräsident hat er im Stadtrat bei Gleichstand den Stichentscheid.

Seit 1. Juni amtet Daniel Meili als Stadtpräsident ad interim. Als solcher hat er bei ausgeglichenen Abstimmungen im Stadtrat den Stichentscheid. Bild: PD

Seit Monatsbeginn nimmt Daniel Meili das Amt des Stadtpräsidenten wahr. Dies, weil die ehemalige Stadtpräsidentin Susanne Hartmann am 1. Juni das Amt als Regierungsrätin in der Kantonshauptstadt antrat. Normalerweise wären in einem solchen Fall Ersatzwahlen für Hartmanns Sitz als Stadtpräsidentin angestanden.

Da am 27. September aber ohnehin Gesamterneuerungswahlen für die Stadtregierung und das Parlament stattfinden, wird darauf verzichtet. Die Folge ist, dass Susanne Hartmanns Sitz im Stadtrat bis zum 1. Januar 2021 leer bleibt.

Nun ist Gleichstand bei Abstimmungen möglich

In den sieben Monaten bis zum Jahresende übernimmt Stadtrat Daniel Meili als Stadtpräsident ad interim, zudem kümmert sich Stadtrat Dario Sulzer zusätzlich um das Departement Dienste, Integration, Kultur. Meili hat dazu sein Pensum von 60 auf 100 Prozent erhöht, Sulzer seins von 60 auf 70 Prozent.

Die Vakanz im Stadtpräsidium führt zu einer aussergewöhnlichen Konstellation. Exekutiven sind in der Regel mit einer ungeraden Anzahl Personen besetzt. Der Bundesrat hat sieben Mitglieder, die St.Galler Kantonsregierung ebenfalls, der Wiler Stadtrat fünf. Man muss kein Mathematiker sein, um die Logik dahinter zu erkennen. Eine ungerade Anzahl Mitglieder verhindert, dass es bei Abstimmungen im Rat zu Gleichstand kommt.

In Wil werden bis zum Ende der Legislatur aber nur vier Stadträte regieren. Wie also funktioniert die Entscheidungsfindung im Stadtrat fortan? Die Antwort darauf findet sich im Geschäftsreglement des Stadtrats. Dort heisst es unter Artikel 13, Absatz 2: «Bei Stimmengleichheit gilt der Stichentscheid der oder des Vorsitzenden.» Dieser Vorsitzende ist für die nächsten rund sechseinhalb Monate Daniel Meili.

Konkret bedeutet das, dass der Interimsstadtpräsident Meili bei Abstimmungen nur eines der drei anderen Stadtratsmitglieder von seiner Meinung überzeugen muss, um ein Geschäft mehrheitsfähig zu machen. Denn die neue Mehrheit im Stadtrat lautet: Meili plus 1. Das macht ihn gewissermassen zum mächtigsten Stadtpräsidenten, den Wil je hatte.

Einschränkend ist anzumerken, dass diese Regel schon zur Anwendung kam, bevor Meili das Stadtpräsidium ad interim übernahm. Dann, wenn ein Mitglied des Stadtrats abwesend war oder wenn sich jemand der Stimme enthalten hat. Nun aber wird die Anwesenheit von nur vier Stadträten bei den Sitzungen zum Normalfall.

Meili einziger klar bürgerlicher Stadtrat

Die Diskussionen im Stadtrat müssen trotzdem erst geführt, die Abstimmungen erst gewonnen werden – auch wenn hierzu für Daniel Meili bereits ein Gleichstand reicht. Auch aus einem anderen Grund ist die Bezeichnung als mächtigster Stadtpräsident mit Vorsicht zu geniessen.

Denn mit CVP-Politikerin Susanne Hartmann verliess eine von zwei klar bürgerlichen Stadtratsmitgliedern die Regierung. Meili ist als FDP-Stadtrat der letzte im vorübergehenden Vierer-Gremium, der eindeutig einer bürgerlichen Politik zuzuordnen ist. Mit Dario Sulzer (SP) und Daniel Stutz (Grüne Prowil) sind zwei der drei weiteren Stadträte politisch links zu verorten. Jutta Röösli ist als parteilose keiner Seite eindeutig zuzurechnen.

Zieht man diese Ausgangslage in die Betrachtung ein, relativiert das den Einfluss von Meili als Vorstehenden mit Stichentscheid ein wenig. Man könnte sogar eher zur Schlussfolgerung gelangen, dass es Susanne Hartmann als Stadtpräsidentin in ihrer ersten Amtszeit leichter hatte, zu regieren. Schliesslich besassen die Bürgerlichen mit ihr, Daniel Meili und dem Ende 2016 abgewählten CVP-Stadtrat Marcus Zunzer damals über eine klare Mehrheit im Stadtrat.

Ein Zustand, den die CVP, FDP und SVP bei den kommunalen Wahlen am 27. September nur zu gerne wiederherstellen würden. Darüber entscheiden aber letztlich die Bürgerinnen und Bürger an der Urne.