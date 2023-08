WIEDERERÖFFNUNG In Gähwil übernimmt Christian Näf bereits seinen vierten Dorfladen: Der Unternehmer über seine Pläne und vorsichtigen Optimismus in Libingen Eine Woche lang blieb der Dorfladen in Gähwil geschlossen, am Freitag wird er wieder eröffnet. Eine grosse Veränderung gibt es laut dem neuen Chef Christian Näf beim Sortiment.

Christian Näf, hier im Dorfladen in Necker, ist der neue Chef des Gähwiler Dorfladens. Bild: Alain Rutishauser

Er sei von den Vermietern des Dorfladens in Gähwil angefragt worden, ob er den Betrieb übernehmen würde, sagt Christian Näf. Der Neckertaler ist ab dieser Woche der neue Chef des Dorfladens, wie diese Zeitung bereits berichtete. Näf ist Mitinhaber der Dorfladen Neckertal GmbH und hat Erfahrung in der Branche, da er bereits die drei Dorfläden in St.Peterzell, Necker und Libingen führt. In Gähwil ist er Mieter des Ladens.

Trotz sieben Tagen Schliessung bleibt fast alles beim Alten

Seit Ende der letzten Woche ist der Dorfladen in Gähwil geschlossen, diesen Freitag ist Neueröffnung. «Wir wollten den Laden nicht lange schliessen», sagt Näf. Daher sei vorerst auch nichts umgebaut worden. Im Verlauf der Zeit werde es aber sicherlich einige Anpassungen geben. Welche dies genau sind, könne er zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen. Bezüglich des Personals, der integrierten Poststelle und der bisherigen Öffnungszeiten bleibt alles beim Alten.

Eine Veränderung gibt es allerdings. Der Lebensmittelhändler Spar ist nicht mehr Partner des Ladens. Es sei auch mit keinem anderen Grossanbieter ein Liefervertrag abgeschlossen worden. Näf begründet die Entscheidung folgendermassen: «Wir bevorzugen regionale Produkte und organisieren diese privat bei verschiedenen Anbietern.» Aufgrund der gekündigten Partnerschaft mit Spar habe man ausserdem die Kassen und deren Betriebssystem auswechseln müssen.

Der Dorfladen in Gähwil an der Hulfteggstrasse öffnet diesen Freitag wieder seine Türen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Wiedereröffnung diesen Freitag müsse als Testlauf angesehen werden, sagt Näf. «Wir werden vorzu schauen müssen, wie es mit dem Personal und den ausgewechselten Kassen funktioniert.» Am Samstag sind Interessierte zu Wurst, Brot und anschliessendem Kaffee eingeladen.

Vertragsverlängerung in Libingen

Den Dorfladen in Libingen hat Christian Näf erst im vergangenen Dezember übernommen – und zwar mit einem einjährigen Vertrag. Der Hintergrund: Der Laden im kleinen Dorf stand vor der Schliessung, da er wiederholt rote Zahlen geschrieben hatte. Näfs Zwischenfazit nach rund drei Vierteln seines laufenden Vertrags in Libingen fällt vorsichtig aus. Der Laden könne sich aber aktuell in den schwarzen Zahlen halten und «die Umsätze steigen eher».

An den Gerüchten, dass er den Dorfladen Libingen aufgrund der Übernahme in Gähwil aufgebe, sei absolut nichts dran, betont Christian Näf. Die Vertragsverlängerung in Libingen sei schon fast in trockenen Tüchern.

Auf die Frage, ob er im Sinn habe, noch weitere Dorfläden unter seine Leitung zu nehmen, äussert sich Näf allerdings zurückhaltend. Explizit sei nichts geplant, «aber im Hinterkopf ist dieser Gedanke schon».