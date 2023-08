Wie weiter nach dem Desaster? Ehemalige «Mein Arzt»-Patienten in Wil haben Glück Nach den Wirren um die «Mein Arzt»-Praxen bietet der Wiler Arzt Felix Bogenmann seinen Patientinnen und Patienten eine pragmatische Lösung an. Er gibt ihnen auf Wunsch das Patientendossier und er praktiziert ab Montag stundenweise weiter bei Medbase in Wil.

Arzt und Kunstliebhaber mit Leib und Seele: Nach seinen Ausbildungsjahren hat Felix Bogenmann sozusagen sein ganzes Berufsleben als Hausarzt mit eigener Praxis in Wil verbracht. Bild: Hans Suter

«Dr. med. Felix Bogenmann, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin» verweist an der Unteren Bahnhofstrasse 10 ein Schild auf die Praxis des langjährigen Wiler Hausarztes. Per 1.1.2019 hatte der damals 72-Jährige seine Praxis als Nachfolgeregelung an das Label «Mein Arzt» verkauft. Seither arbeitete er in Teilzeit als angestellter Arzt auf Stundenlohnbasis weiter. Bis zum 11.September. Dann war abrupt Schluss und die Ereignisse überschlugen sich. Die Zentrale von «Mein Arzt» ist nicht mehr besetzt, offenbar wurden auch die Löhne nicht mehr bezahlt und es scheint niemand mehr da zu sein, der sich um das Wohl der Patientinnen und Patienten der rund zwei Dutzend «Mein Arzt»-Praxen in der Schweiz kümmert.

Es herrscht Stille

Betritt man dieser Tage die «Mein Arzt»-Praxis in Wil, herrscht Stille. Der Stuhl der Praxisassistentin ist leer, es ist auch kein behandelnder Arzt auszumachen. Ein von Hand geschriebener Anschlag verweist darauf, dass Felix Bogenmann ab Montag, 22.September, stundenweise bei Medbase im ehemaligen Swica-Gesundheitszentrum am Friedtalweg 18 in Wil arbeiten wird. Also doch noch ein Hoffnungsschimmer für die vielen langjährigen Patientinnen und Patienten, die plötzlich ohne Hausarzt und Dossier dastehen?

Alle Termine müssen neu vereinbart werden

Felix Bogenmann ist sich der unangenehmen Situation der Patientinnen und Patienten bewusst. Da er seine Praxis an «Mein Arzt» verkauft hat, sind ihm die Hände aber weitgehend gebunden. Trotzdem will er seine Patientinnen und Patienten nicht im Stich lassen und hat nach einer pragmatischen Lösung gesucht. Wer sich weiterhin von ihm behandeln lassen möchte, kann dies ab Montag, 22.September, tun. Allerdings müssen alle Termine neu vereinbart werden. Die noch bei «Mein Arzt» vereinbarten Termine haben ihre Gültigkeit verloren. Neue Termine können unter der Telefonnummer 071-913-54-00 vereinbart werden.

«Beim ersten Besuch ist es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten in einer Tasche sämtliche verschriebenen Medikamente und eventuell vorhandene Dokumente mitbringen», sagt Felix Bodenmann. Und wie sieht es mit den Patientendossiers aus? «Das Dossier kann man bei mir in der alten Praxis auf telefonische Voranmeldung hin abholen», sagt Bogenmann. Allerdings nur morgens. Das Zusammenstellen der Dossiers ist für ihn mit einem grossen Arbeitsaufwand verbunden. «Die Dossiers umfassen schriftliche Papierdokumente und analoge Röntgenbilder, aber auch digitale Dokumente», sagt der Arzt. Wer sein Patientendossier wünscht, meldet sich unter der Telefonnummer 071 911 66 11.

«Zeit des Einzelkämpfers ist vorbei»

Felix Bogenmann blickt auf eine Jahrzehnte lange Arzttätigkeit zurück. Wer ihn kennt, weiss: Er ist Arzt mit Leib und Seele. Er selber sagt bescheiden: «Es ist ein faszinierender Beruf. Die Medizin ist eine Wissenschaft, aber auch eine Kunst.» Mit Kunst meint er die Gabe und Erfahrung, Patientinnen und Patienten richtig einzuschätzen, um ihnen helfen zu können. Das aus «Mein Arzt» nichts wird, bedauert er. «Die Idee dahinter war gut», sagt Bogenmann. «Die Zeit des Einzelkämpfers ist vorbei.» Die Zukunft gehöre gemeinschaftlichen Praxen mit zentralen Diensten für Administration, Labor und dergleichen.