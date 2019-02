Widerstand gegen Lösung des Stadtrats formiert sich: Erfolgsaussichten für Oberstufe ohne Kathi sind gering

Obwohl es noch eineinhalb Jahre dauert, bis auf kommunaler Ebene gewählt wird, stand die Hauptversammlung der SVP bereits im Zeichen der Wahlen. Dies hatte einerseits mit dem Besuch von Mike Egger zu tun, der sich zurzeit im Wahlkampf um den Sitz im Ständerat befindet. Doch nicht nur die Wahl um die Nachfolge für Karin Keller-Sutter im Ständerat beschäftigt die Wiler SVP am 10. März. In Wil wird dann auch über eine von der SVP und FDP geforderte Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte auf 118 Prozent abgestimmt.

Noch etwas weiter weg sind die Gesamterneuerungswahlen für den National- und Ständerat im Oktober. Die SVP Wil schickt mit dem amtierenden Nationalrat Lukas Reimann und der Ortsparteipräsidentin Ursula Egli zwei Vertreter ins Rennen. Im Frühling 2020 stehen dann die Kantons- und Regierungsratswahlen an, bevor im Herbst darauf auf kommunaler Ebene wieder gewählt wird. Und dafür hat sich die SVP einiges vorgenommen. Die neun Sitze im Stadtparlament will die zweitstärkste Fraktion mindestens halten und wie sie gestern ankündigte, will die Partei auch «mindestens einen Sitz im Stadtrat» erobern. Namen möglicher Kandidaten wurden zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine bekannt gegeben. Man darf also gespannt sein, mit wem die SVP den Sprung in die Stadtregierung schaffen will. Im Fall eines Erfolgs wird interessant sein, wie die SVP den Wandel von der Oppositions- zur Regierungspartei bewältigt.