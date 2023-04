Wetterstation Fürstenland Zu viel Regen und zu wenig Sonne – trotzdem war es der drittwärmster März seit Messbeginn Der März war gut 2,5 Grad zu warm. Somit hält die Periode von zu warmen Monatstemperaturmitteln seit Dezember 2021 an, wie die Daten der Wetterstation Fürstenland in Niederuzwil zeigen.

Der April dürfte von Gewittern und Hagel bestimmt werden. Symbolbild: PD

Den ersten Frühlingsmonat kennzeichnete ein extremes Auf und Ab der Temperaturen. Erneut resultiert aus den Wettermessungen ein Temperaturüberschuss. Diesmal sind es 2,5 Grad (Referenzwert 1991-2020). Damit reisst die Periode von zu warmen Monatstemperaturmitteln seit Dezember 2021 nicht ab.

Einzelne Tage im März lagen bis zehn Grad über dem Durchschnitt. Damit reiht sich der diesjährige März in den drittvordersten Rang der 140-jährigen Messreihe. Noch wärmer waren der März 2017, sowie 1994. Die Temperaturen bewegten sich im vergangenen Monat zwischen -2 und 22 Grad. Der Vegetationsvorsprung liegt derzeit bei zwei Wochen.

Regen und Sonne mit geringer Abweichung

Die vorherrschende Windrichtung pendelte sich bei Südwest ein. An zweiter Stelle lag der Westwind und an dritter Stelle wehte die Bise aus Nordost. Die feuchten westlichen Winde vom Atlantik her luden immer wieder intensive Regengüsse ab. Als Folge der Milde war Schnee Mangelware. Nur gerade an einem Tag lag eine dünne Schneedecke über dem Fürstenland.

Insgesamt resultiert aus den Niederschlagsmessungen ein Überschuss von 20 Prozent. Entsprechend defizitär verhielt sich die Sonnenscheindauer. Hier liegt ein Rückstand von 20 Prozent vor. Oftmals jagten sich die Tiefdruckgebiete und kleine giftige Sturmtiefs von West nach Ost. Der Sturm vom 9. März brachte im Fürstenland eine Spitze von 97 Kilometern pro Stunde. Solche Windspitzen werden im Fürstenland nur etwa alle zehn Jahre einmal verzeichnet. Auf dem Säntis tobte hingegen ein Orkan mit Böen bis 145 Kilometer pro Stunde.

Ausblick auf den April: Schnee, Gewitter und Hagel

Wagen wir einen Ausblick auf den April. Das Klimamittel 1991-2020 zeigt, dass der April den tiefsten Luftdruck aufweist. Der hohe Sonnenstand und die noch kühle Atmosphäre bewirken einen turbulenten Wetterablauf. Der April ist in den letzten 10 Jahren ein Grad wärmer, zugleich massiv trockener und sonniger geworden. Die hohe Verdunstung bedeutet für die erwachende Vegetation einen enormen Wasserbedarf.

In einem durchschnittlichen April bewegen sich die Temperaturen zwischen -2 und 23 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren liegen aber zwischen -5 und 28 Grad. Anfang Monat fallen die letzten Schneeflocken. Die grosse Streubreite erstreckt sich allerdings vom März bis in den Mai. Auf dem Säntis liegt jetzt am meisten Schnee. Er benötigt mindestens bis Ende Juni, bis er weggeschmolzen ist.

Im Laufe des Monats steigen die Temperaturen um fünf Grad an. Es ist der stärkste Temperaturanstieg des Jahres. Um die Monatsmitte wird auf 500 Metern der letzte Frost registriert. Die frostfreie Periode dauert mit 210 Tagen bis Anfang November. Die Besonnung beträgt den ganzen Monat über durchschnittlich fünf bis sechs Stunden pro Tag.

Hin und wieder entgleist das Aprilwetter völlig und hält sich nicht im Geringsten an den Normalverlauf. Die Palette der Monatstemperaturmittel reicht von sieben Grad zu kalt bis vier Grad zu warm. Es gibt also durchaus Aprilmonate mit Juli-Allüren und solche, die noch aus der Kühltruhe kommen. Die Streubreite der Niederschläge reichte bisher von gänzlich trockenen Verhältnissen bis zur dreifachen Menge der Norm.